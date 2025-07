Viral nas redes, Márcia Sensitiva chega a Belém para dar 'broncas espirituais'; entenda

Amada por uns, criticada por outros e viral em todos os cantos da internet: Márcia Sensitiva é um fenômeno do esoterismo pop no Brasil. Com seus bordões inconfundíveis como o icônico “para de ser doida!”, vídeos de broncas espirituais e conselhos que misturam astrologia com espiritualidade e bom humor, ela soma quase 7 milhões de seguidores no Instagram e centenas de milhares de visualizações diárias.

Agora, Márcia Fernandes, seu nome real, desembarca em Belém no dia 2 de agosto com a palestra “Acorda Pra Vida!”, marcada para o Teatro Resolve, no bairro da Sacramenta, a partir das 20h. Conhecida por não ter papas na língua, ela promete dar uma verdadeira “sacudida espiritual” no público para falar de temas como saúde, prosperidade, amor, inveja e autoconhecimento.

Com linguagem direta e bem-humorada, Márcia se tornou referência entre pessoas que buscam orientação espiritual fora dos modelos tradicionais. Seu público é formado tanto por curiosos da astrologia quanto por seguidores fiéis que enxergam em suas falas conselhos práticos para a vida.

Durante a palestra, a sensitiva revisita seus vídeos mais marcantes, comentando um por um, e compartilha reflexões sobre como o medo, o vitimismo e padrões negativos influenciam o dia a dia. “Às vezes a gente precisa de uma verdadeira sacudida pra recuperar os ânimos”, afirma. A proposta é auxiliar os participantes a redirecionar seus pensamentos e romper com ciclos que limitam o crescimento pessoal.

Espiritualidade com pitadas de humor (e fé)

Entre os temas abordados estão: prosperidade, saúde, relacionamentos, inveja e energia espiritual. Márcia convida o público a refletir sobre as prioridades da vida. “Talvez você precise ‘Acordar Pra Vida’ e se libertar de sentimentos negativos, em vez de criar correntes para se amarrar ainda mais”, provoca em tom característico.

O evento culmina em uma energização coletiva, conectada com a corrente médica do espírito Dr. Bezerra de Menezes, figura reverenciada no espiritismo brasileiro. Para ampliar os efeitos da experiência, Márcia recomenda um jejum espiritual nos dois dias anteriores à palestra: sem sexo, álcool, fumo e carne vermelha.

Ingressos e serviço

Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site www.ingressomix.com, com valores a partir de R$ 70. A expectativa é de casa cheia, especialmente entre os fãs da astróloga que acompanham seus vídeos diários e lives nas redes sociais.

Serviço

Evento: Palestra “Acorda Pra Vida!”, com Márcia Sensitiva

Palestra “Acorda Pra Vida!”, com Márcia Sensitiva Data: 02 de agosto (sábado)

02 de agosto (sábado) Horário: 20h

20h Local: Teatro Resolve – Av. Sen. Lemos, 3153 – Sacramenta – Belém (PA)

Teatro Resolve – Av. Sen. Lemos, 3153 – Sacramenta – Belém (PA) Ingressos: www.ingressomix.com – a partir de R$ 70.