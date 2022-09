Black Friday: Google apresenta quais os itens mais desejados para as compras de 2022

Otimismo é a palavra que resume o resultado da pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Google Brasil, para descobrir como será o consumo na Black Friday mais aguardada dos últimos anos. Os números, que foram divulgados nesta quinta-feira (29) durante o evento Black Friday Connections Store, em São Paulo, são animadores para o varejo: 71% dos brasileiros respondeu que pretende comprar na Black Friday de 2022, uma alta de 16% em relação a 2021.

VEJA MAIS

Black Friday Connections Store 2022, em São Paulo (Divulgação/Google)

Uma das razões para esse aumento, de acordo com a pesquisa, seria a confiança vinda da classe C de que, ao final deste ano, seu poder de compra irá aumentar. Roupas e acessórios são os queridinhos para 2022. Os itens dessa categoria estão em primeiro lugar no desejo dos brasileiros, com quase metade das pessoas (47%) informando que comprarão itens dessa categoria.

Em segundo lugar aparecem os livros e itens de papelaria (o que seria uma antecipação das compras de material escolar) e, em terceiro, calçados, cuja a intenção mais que duplicou, passando para 31% em 2021 para 43% em 2022.

Quase 7 em cada 10 brasileiros nesta faixa (68%) declararam que pretendem comprar algum item nesta Black Friday, elevando a intenção de compra a um nível mais próximo do observado nas classes A e B (78%). Em 2021, 64% das pessoas da classe A e B afirmaram que comprariam algum item, enquanto a mesma afirmação foi feita por 51% dos entrevistados da classe C.

Neste ano, a pesquisa também registrou um crescimento de pessoas de classe C que declararam que com certeza vão comprar na Black Friday: o dado passou de 13% em 2021 para 22% em 2022, um crescimento de 73%. Já na classe A e B, esse crescimento foi de 31%, passando de 26% dos entrevistados para 34%.

Dos 20 itens analisados, apenas dois tiveram maior intenção de compras da classe C: Alimentos (30%, contra 27% das classes A e B) e Eletroportáteis (35%, contra 30% das classes A e B).

Consumo x Sentimento

"Eu mereço". Quem nunca falou isso ao justificar uma compra, seja por impulso ou não? De acordo com Fernanda Braum, os varejistas devem ser sensíveis e perceber o sentimento do cliente. "As pessoas compram porque estão felizes, porque pensam no 'eu mereço', compram até mesmo por estarem cansados, por isso, fica o recado aos lojistas: o consumo pode acontecer por uma diversidade de sentimentos, por isso, o varejo precisa estar atento aos sentimentos das pessoas", explicou.

"Pense nas categorias que você tem. A bola estará no campo mas o celular estará na mão e o varejista vai estar lá, o que ele poderá fazer de bom para as pessoas?", complementou Fernanda Braum.

Fernanda Bromfman, líder de Commerce para médias empresas do Google Brasil (Divulgação/Google)

Copa do Mundo na Black Friday e aumento das intenções de compra

Pela primeira vez desde que foi implantada, a Black Friday acontecerá junto com uma Copa do Mundo, o que vem deixando os lojistas da área de roupas esportivas, alimentação e bebidas bastante animados.

A pesquisa Google/Ipsos mostra o aumento na intenção de compra de roupas, acessórios, produtos esportivos, televisores, itens muito adquiridos nesse período. Um exemplo é a compra de televisores: dos 22% de pessoas que informaram ter intenção de comprar uma TV nova, 20% afirmaram que estavam pensando na Copa do Mundo.

Já os 47% dos que pretendem adquirir roupas e acessórios, 25% estão motivados por conta do Mundial e dos 29% que pensam em comprar alimentos na Black Friday, 26% responderam ser por conta da Copa.

"Essa é a primeira vez que acontece a Black Friday no período de Copa do Mundo, e com um jogo do Brasil na virada do dia D. Mesmo com a metade dos brasileiros apertados em relação a dinheiro, a maioria também está otimista com sua situação financeira", avaliou Gleidys Salvanha, diretora de Negócios para o Varejo do Google Brasil.

Gladys Saldanha (Divulgação/Google)

Saiba quais as 20 categorias que serão mais procuradas durante a Black Friday 2022

Roupas estão no topo dos itens de desejo dos consumidores (Filipe Bispo / Arquivo O Liberal)