Onde comer ao ar livre em Belém? Confira 5 opções de restaurantes pela cidade

Com a sexta-feira quase chegando ao fim, muitos moradores de Belém já começam a pensar nas opções de lazer na cidade durante a noite e no final de semana que se aproxima. As opções são vastas, desde festas com bandas regionais, bloquinho de carnaval com show da Pabllo Vittar ou happy hour em bares famosos. Mas, há aqueles que preferem um lugar mais calmo para jantar a dois, reunir a família e os amigos para apreciar uma boa comida. Pensando nisso, listamos 5 cinco opções de restaurantes para comer ao ar livre.

Brazzero Restaurante

Brazzero restaurante e hamburgueria. (Kauê Barp)

Os amantes de hambúrguer artesanal com certeza já ouviram falar ou frequentaram o famoso Brazzero Restaurante. O lugar fica na Av. Assis Vasconcelos, nº 730, no bairro da Campina, bem de frente para a Praça da República, e oferece para seus clientes dois ambientes aconchegantes para aqueles que querem desfrutar de uma boa comida e drinks. Do lado de fora, o espaço é repleto de luzes, mesas pela calçada e uma ilustração da parede que dá um toque jovial ao lugar. Quem é vegetariano ou vegano pode ir sem medo que o restaurante oferece opções diversificadas e ainda por cima é Pet Friendly.

Delícias do Bosque

Café e restaurante Delícias do Bosque. (Reprodução / Instagram)

Um pouco mais afastado do centro, o Delícias do Bosque é uma opção para quem curte tomar um belo café da manhã regado a tapioca, ou fazer uma refeição bem paraense, com peixe, charque frito e açaí. O local fica na Rua dos Curiós, nº 91, no bairro do Mangueirão, em um ambiente que condiz com o nome: um verdadeiro bosque. Os amantes da natureza podem se refrescar com o vento fresco, cheiro de terra e das árvores do espaço aberto "dentro da mata", com um preço que cabe dentro do bolso.

Jardim Boaventura

Gastrobar Jardim Boaventura. (Reprodução / Instagram)

Quer conhecer um ambiente descontraído e com uma boa gastronomia? O Jardim Boaventura, localizado na Rua Boaventura da Silva, nº 1721, entre nove de janeiro e três de maio, promete proporcionar isso aos seus clientes. O local é intitulado "gastrobar" e oferece pratos que vão do churrasco ao camarão, além de drinks e música ao vivo aos finais de semana, uma ótima opção para quem quer curtir um date ou happy hour com os amigos. O ambiente entrega um grande corredor a céu aberto, com uma decoração bem mais regional.

Tacacá do Renato da Pirajá

Tacacá com caranguejo do Tacacá do Renato. (Reprodução / Instagram)

Os amantes de comida típica já conhecem ou ouviram falar no Tacacá do Renato e suas unidades espalhadas pela cidade. A que indicamos aqui é a da Travessa Pirajá, bem de esquina com a Duque de Caxias. Lá, todos podem se deliciar com um tacacá, maniçoba, arroz paraense, caruru e uma série de variedades regionais. O local é uma opção para quem quer se reconfortar tomando algo quente durante a noite ou para aqueles que querem matar a saudade das comidas paraenses.

Estilo Bistrô

Terraço do Estilo Bistrô. (Arquivo pessoal)

O Estilo Bistrô fica na Travessa Almirante Wandenkolk, nº 531, no terraço do prédio da XP Investimentos. O ambiente tem uma decoração aconchegante, com uma área totalmente a céu aberto, cheia de sofás e plantas. Aos finais de semana, especialmente pela noite, o restaurante oferece música ao vivo ao seus clientes, sendo muito frequentado para jantar romântico ou encontro de família.

