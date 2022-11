Copa do Mundo 2022: Confira 5 locais em Belém para assistir os jogos do Brasil

A contagem regressiva para a Copa do Mundo 2022 já começou e a procura por locais em Belém onde assistir aos jogos do Brasil também. Quem opta por não ficar em casa sempre busca algum estabelecimento descontraído para torcer e ainda curtir com os amigos ou a família. Pensando nisso, o Portal OLiberal.com fez uma lista com alguns bares, pubs e hamburguerias com programações especiais para quem quer ver a Copa 2022. Confira cinco locais em Belém para ver os jogos do Brasil.

Onde assistir os jogos da Copa em Belém?

A hamburgueria Manos Brazzeiros preparou uma programação especial para quem procura um local onde pode assistir os jogos do Brasil e também quer comer bem. Localizado na Avenida José Bonifácio, nº 2111, no bairro do Guamá, o estabelecimento vai exibir todos os jogos da seleção brasileira e ainda irá lançar um cardápio extra com petiscos especiais para quem for acompanhar os jogos. Entre as opções do menu especial estão: pastéis de maniçoba com farofa, dadinhos de mandioca com charque, queijo empanado e outras delícias. Marque com os amigos e faça uma visita!

Quem busca por um estabelecimento descontraído para ver os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022 pode apostar que o Restaurante D’oPará Bilhar é uma ótima pedida. Além de assistir a Seleção, os clientes podem se divertir jogando bilhar e também se deliciar com os vários lanches e comidas que são vendidos no local. O endereço é Avenida Senador Lemos, nº 102 - Entre Doca e Wandenkolk, Belém.

Se a ideia é tentar um ambiente mais descolado para acompanhar os jogos do Brasil, o Castanho Club preparou uma programação incrível. Além dos jogos, o estabelecimento também terá shows de vários DJs e bandas, sem falar nos vários drinks que são vendidos. A entrada no club é grátis e ele fica localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2862.

A hamburgueria Brazzero Steak Burger já anunciou uma super agenda com promoções e sorteios de brindes para quem for assistir aos jogos do Brasil no estabelecimento. Localizado na Av. Assis de Vasconcelos, nº 763 (Ao lado do Teatro da Paz), além de drinks em dobro, nos dias de jogos da Seleção Brasileira terá um bolão com um mês de hambúrguer free.

Um ambiente descontraído é o que os torcedores do Brasil vão encontrar no Villa Park, que já organizou uma programação diversificada para quem quer assistir os jogos da Seleção no local. Além de um ambiente aberto e com vários telões espalhados pelo estabelecimento, as pessoas tem diversas opções de comidas e bebidas. O Villa fica na Avenida Marquês de Herval, nº 1001 - Pedreira.

Se você é fã de cerveja, o Barka é uma opção certeira para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022. O local vai sediar o BudX, evento da Budweiser que promete uma experiência jamais vista pelos paraenses. A programação exclusiva acontece a partir do dia 24, data que o Brasil estreia no torneio, e segue até o dia 18 de dezembro, com bandas como Jeito Inocente, Nosso Tom, I Love Pagode, Drik Barbosa e Teto, além de stands de estúdio de tatuagem, estação para produção de conteúdo, lojas de itens personalizados, telão 360 e Bud Game Station. Os ingressos podem ser adquiridos no Balada App ou nos shoppings da cidade na loja Chilli Beans.

Endereço do evento: Rua Gaspar Viana, 1259, Campina, Belém/PA.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Heloá Canali)