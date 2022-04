Onde tomar café em Belém? Confira 7 locais pela cidade

Seja pela parte da manhã ou da tarde, tomar um bom café, acompanhado de um pão careca, tapioca ou até mesmo só o "pretinho sagrado", é o momento ideal para aqueles que buscam relaxar, se animar para para encarar o pique do dia a dia ou receber um "up" para dar aquela acordada no trabalho. Pensando nisso, o Oliberal.com listou 6 locais para os amantes de café conhecerem por Belém, confira.

Panificadora do Pepe

A Panificadora do Pepe é um estabelecimento que oferece qualidade e preço justo (Foto: Google maps)

Uma das panificadoras mais renomadas do bairro da Pedreira é a do Pepe, localizada na Tv. Curuzú, entre Marquês de Herval e Visconde, número 13. Lá, os clientes podem se deliciar com uma farta variedade de salgados, doces, bolos e de um café com pão, tapioca ou alguma outra escolha do cliente. Pela qualidade e preço justo, o local costuma ficar bem cheio e com filas, mas o atendimento tende a ser bem rápido.

Dom Valentim

O café Dom Valentim é uma opção prática para os moradores da Pedreira.(Foto: Google Maps)

Outra opção para os pedreirenses é o Café Valentim, que fica na Marquês de Herval, 1036, bem na esquina da Mariz de Barros. A cafeteria oferece uma variedade de cafés, bebidas geladas, croissant, tapioca e outros tipos de salgados, além de opções de produtos industrializados.

Raízes

A arquitetura rústica do espaço Raízes é ideal para o café da tarde entre amigos. (Foto: Instagram @raizescafe)

Com uma arquitetura bem rústica, o Raízes Café é um estabelecimento ideal para encontrar os amigos para fazer aquele lanchinho da tarde. O local oferece chá quente e gelado, várias opções de café mais sofisticadas, vinhos e inúmeros doces. Local: Tv. Estrella, 2463, entre Duque e 25.

Me Gusta Creamery

Além de sorveteria, a Me Gusta também é um espaço para os amantes de café. (Foto: Instagram @megustacreamery)

Além de sorveteria, a Me Gusta Creamery também é uma opção para quem adora tomar um café da tarde. O lugar não fornece tantas opções de acompanhamentos no cardápio, apenas além de salgados, pão de queijo e esfirra, mas tem uma vasta variedade de café quente e gelado. Local: Av. Rômulo Maiorana, 1580, entre Barão e Mauriti.

Ver-o-Rio

O Ver-o-Rio é uma ótima opção para quem busca lazer e um café farto. (Foto: Tripadvisor)

O complexo Ver-o-Rio é um ponto turístico tradicional para aqueles que gostam de ver o pôr do sol à beira rio, mas além disso, também é uma opção de café da manhã para os turistas e moradores da região. Lá, o visitante pode optar por algum dos quiosques e desfrutar de um amplo cardápio. O lugar é ideal para tomar um café da manhã em família e se exercitar. Local: Av. Mal. Hermes, 1374.

Torradela

O café Torradela fica localizado na Diogo Móia, no bairro Umarizal. (Foto: Google maps / Daniel Neves)

A Torradela é um espaço ideal para aqueles que buscam um cardápio diferenciado para o café da tarde. Além dos tradicionais, o local também oferece drinks com café, sanduíches inovadores e cursos. Local: R. Diogo Móia, 369.

Café Santo

O Café Santo traz a proposta de café, bar e restaurante para os seus clientes. (Foto: Bernard Cunha)

Para quem gosta de curtir lugares mais sofisticados, o Café Santo é uma ótima alternativa para encontrar com os amigos e fazer refeições fartas. Além dos café tradicionais, o espaço oferece pratos para o almoço, bebidas alcoólicas, croissants, pizzas, saladas e does, com a proposta de café, bar e restaurante. O estabelecimento costuma ter música ao vivo e muitos jovens bebendo bons drinks. Local: Boulevard Castilhos França, 504.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)