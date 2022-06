Dia dos Namorados: o que fazer de diferente em Belém com a pessoa amada

O Dia dos Namorados é uma data muito especial e merece ser celebrada dessa maneira. Todos os anos, centenas de casais reservam um momento e fazem atividades em que os dois possam se divertir e ficar juntinhos. E nada melhor do que inovar e preparar um “date” diferente, que surpreenda e ainda mantenha acesa a chama da paixão no relacionamento. Pensando nisso, OLiberal.com preparou algumas dicas de programas em Belém para sair da rotina. Confira:

O que fazer de diferente em Belém no Dia dos Namorados?

Show do Zezé Di Camargo Rústico

Zezé Di Camargo Rústico (Reprodução / Instagram @zezedicamargo)

Curtir uma apresentação musical ao lado da pessoa amada é uma das dicas mais românticas e leves para fazer no Dia dos Namorados. No dia 11 de junho, irá acontecer o show “Zezé Di Camargo Rústico” e o cantor estará na Assembléia Paraense para realizar uma apresentação especial aos fãs de Belém. Com uma das maiores vozes da música brasileira, ele promete cantar vários sucessos da carreira e também alguns dos hits mais conhecidos de outros nomes do meio sertanejo.

Surpreenda seu amor com os ingressos para esse show imperdível, se divirta e dance ao som de várias canções que marcaram gerações, na voz de Zezé.

Fazer um Piquenique

Praça Batista Campos (Arquivo O Liberal)

Ter um tempo de qualidade, onde você pode conversar, brincar e espairecer é sempre importante em um relacionamento. E para fazer isso, nada melhor do que preparar um piquenique para relaxar com a pessoa amada no Dia dos Namorados. Escolha um local aberto, arejado, próximo da natureza - como a Praça Batista Campos, por exemplo - e prepare uma cesta com as comidas preferidas do seu amor.

Apesar de simples, esse tipo de encontro, pensado com carinho, sempre aquece e alegra o coração de quem se ama.

Endereço: Tv. Padre Eutíquio, S/N - Batista Campos, Belém.

Passeio de Barco pela Baía do Guajará

Passeio “Orla ao entardecer" (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Uma programação animada e diferente sem dúvidas é o passeio “Orla ao entardecer”, pelas águas que cercam Belém. Neste Dia dos Namorados, convide o seu amor para dar uma volta de barco e experimentar algumas horas de diversão a bordo da embarcação onde também acontecem apresentações musicais, venda de comida e muita dança. Além de apreciar a linda vista da cidade, vocês poderão aproveitar um pouco mais da cultura paraense.

Endereço: Embarque na Estação das Docas (Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém)

Acompanhar o Pôr-do-Sol

Ver-o-Rio (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Se a sua pessoa amada gosta de apreciar o pôr-do-sol e absorver as boas energias deste astro, nada melhor do que fazer isso em um local tranquilo, onde vocês também poderão sentar e aproveitar a companhia um do outro. Faça o convite de ir até o Ver-o-Rio e apreciem uma das melhores vistas do sol se pondo em Belém. O melhor de tudo é que depois ainda tem a opção de aproveitar uma deliciosa refeição em uma das muitas barraquinhas que ficam próximas ao local - sem falar na música ao vivo que anima a tarde/noite.

Endereço: Av. Mal. Hermes, 1374 - Umarizal, Belém

Andar de Patins

Orla de Belém (Agência Belém / Comus)

Essa é uma dica para os casais que realmente estão querendo fazer uma atividade diferente em Belém no Dia dos Namorados. Chame o seu amor para dar um passeio no Portal da Amazônia e andar de patins. Aproveite esse momento de descontração e se um de vocês - ou os dois - não souberem “patinar” é melhor ainda, pois podem “cair, levantar e rir” juntos.

Endereço: Orla de Belém - Avenida Bernardo Sayão.

Noite de Boliche

Noite de Bliche (Reprodução: FreePick)

Se a pessoa amada é fã de “dates” como acontecem em muitos filmes de romance, pode ter certeza que essa dica vale ouro. Leve o seu amor para uma noite de boliche no Dia dos Namorados. Com preços acessíveis, alguns estabelecimentos em Belém oferecem essa diversão ao público. Além de também terem lanchonete e um ambiente incrível para fazer muitas fotos nessa data especial.

Endereço: Bosque Sport Bar & Bowling - Av. Centenário, 1052 - Val de Caes, Belém

Boliche Stadium Bowling - Av. Rodolfo Chermont, 1434 - Marambaia, Belém

