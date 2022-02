Valentine’s Day: veja cinco dicas simples para conquistar e demonstrar amor

Apesar de não ser o “Dia dos Namorados” no Brasil, surpreender a pessoa amada é sempre uma ótima maneira de demonstrar o amor. Nesta segunda-feira (14) é comemorado, em diversos países, o Valentine’s Day, com muitos costumes e formas diferentes de manter a chama da paixão acesa. Seja com um jantar romântico, um passeio, ou um presente criativo, sair da rotina faz a diferença. Veja cinco dicas simples para conquistar e demonstrar amor:

Plante uma árvore

Apesar de não ser algo tradicional no Brasil, plantar uma mudinha de árvore no Valentine’s Day é algo comum em muitos países e vários casais comemoram a data dessa forma. O ato de plantar simboliza uma renovação de votos. Caso escolha esse ritual, dê preferência para lugares especiais para a história do relacionamento. Assim, o momento pode ficar ainda mais emocionante.

Faça o próprio presente

Presentes do “it yourself” - ou faça você mesmo - em que a própria pessoa cria/constrói o que dará ao amado, estão em alta. O valor emocional nesses casos é ainda maior, já que há toda uma dedicação e tempo para fazer o presente. Nesse caso, vale fazer ilustrações, quadros, tricô ou bordados, por exemplo.

Assista a um filme romântico

Caso o casal seja muito fã de histórias de amor, séries, etc. e queira fazer isso ser ainda mais especial, uma boa pedida seria ir ao cinema ou buscar no catálogo de streaming alguma opção para assistir abraçadinho. Se quiser assistir a um enredo menos clichê, vale a pena ir atrás de comédias, aventuras e até filmes sobre o cotidiano. Tudo para passar um tempo com a pessoa amada.

Cozinhe o prato preferido da pessoa amada

Assim como fazer o próprio presente, cozinhar pode cativar ainda mais o coração (e o estômago) de qualquer pessoa. Apesar de parecer algo simples, essa atitude demonstra o carinho, atenção e zelo pelos detalhes e coisas que a pessoa amada gosta. Faça a receita preferida do casal, e se tiver dificuldades na cozinha, convide o seu amor para fazer junto com você. Torne esse momento uma maneira de ficarem juntos e se divertirem.

Rota do Amor

Caso não tenha muito tempo para as outras dicas, mas queira surpreender, tente levar o seu amor para passear de carro pelos pontos da cidade mais importante para o relacionamento. Essa é uma ótima opção para casais que estão há muito tempo juntos ou que têm bastante história para contar.

Faça uma linha do tempo do relacionamento e mapeie onde cada local importante está. Pode ser desde o local onde se conheceram, até o local do primeiro beijo ou do primeiro encontro. Personalize o trajeto com base no que for importante para a história de amor.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)