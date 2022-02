Valentine’s Day: saiba o que é o Dia de São Valentim e a diferença do Dia dos Namorados do Brasil

Em boa parte do mundo, 14 de fevereiro é a data em que se comemora o dia do santo São Valentim, ou melhor, o Dia dos Namorados do hemisfério norte. Com muitos cartões, presentes e declarações, os estrangeiros têm a época como a “mais romântica do mundo” e aproveitam para celebrar todos os tipos de amor, seja de irmãos, pais ou namorados. Apesar disso, no Brasil, a comemoração ainda não é popular entre os brasileiros, pois o dia 12 de junho é declarado oficialmente como Dia dos Namorados no país. Pensando nessa diferença de datas, explicamos abaixo o que é o dia de São Valentim e o surgimento.

Por que os Estados Unidos comemora o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro?

A comemoração do famoso Valentine’s Day dos Estados Unidos tem a ver com a celebração do Santo São Valentim, famoso por defender o casamento em uma época que era proibido.

Qual é a história de São Valentim?

Existem algumas explicações sobre o surgimento do santo que deu origem ao Dia dos Namorados do hemisfério norte, a mais popular é que São Valentim era um padre de Roma, que foi condenado à morte durante o século III quando decidiu defender o casamento e organizar cerimônias em segredo em uma época que o matrimônio não era permitido pelo imperador Claudio II, pois ele acreditava que homens solteiros e sem qualquer responsabilidade familiar tinham mais chances de tornar-se bons soldados do exército. Assim que o imperador descubriu as quebras de suas regras, mandou prender o santo sob pena de morte.

A história continua com uma louca paixão entre o condenado e a filha de um carcereiro durante o período que passou preso e termina com uma carta deixada no dia da sua morte para a moça, assinada como "do seu Valentim”. Esse ato, inclusive, originou a prática de enviar cartões para a pessoa amada. Não se sabe ao certo se essa história é veridica, mas dois séculos depois, a data começou a ser comemorada como 'o dia mais romântico do mundo', quando o papa Gelásio instituiu o Dia de São Valentim como um dos símbolos dos namorados.

Por que o Dia dos Namorados no Brasil é comemorado dia 12 de junho?

No Brasil, a data não tem nada relacionado ao São Valentim e foi criada apenas com objetivo comercial, apesar de também ter uma ligação com outro santo. A criação do dia foi feita em meados de 1940, quando o publicitário João Doria, pai do atual governador de São Paulo, foi contratado por uma loja famosa para melhorar o resultado das baixas vendas do mês de junho. Tendo como inspiração as datas comemorativas, como o Dia das Mães, ele resolveu instalar o Dia dos Namorados para movimentar o comércio. Apesar de ter um surgimento diferenciado, a escolha do dia foi pensada no fato do dia 12 de junho ser véspera do dia em que se celebra o Santo Antônio, conhecido por ser o santo casamenteiro.

Qual é a diferença do Dia dos Namorados brasileiro para o internacional?

Além das datas diferentes e da história de criação, nos outros países é comum que o Valentine's Day comemore todo tipo de amor, seja de irmãos, pais ou amigos. Já no Brasil, a data é voltada para os casais.

O Brasil comemora o Valentine’s Day?

Sim e não. Inicialmente, o dia não era comemorado no Brasil, mas com a popularização nas redes sociais, principalmente de famosos declarando o seu amor na data, alguns brasileiros e lojas passaram a celebrar o dia.

