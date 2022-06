Onde comprar roupa barata em Belém? Conheça 6 brechós pela cidade e invista na moda sustentável

Assim como qualquer outro setor que movimenta a economia no mundo, a moda é uma das grandes responsáveis pelo consumo desenfreado e, algumas vezes, insciente dos seus consumidores. Esse ponto é especialmente destacado quando se fala de fast fashion, que tem tendência a produzir e descartar rapidamente suas peças, muitas vezes fabricadas com fibra têxtil. Além disso, as empresas que usam o estilo de produção tendem a incentivar o trabalho escravo e emitir muito mais carbono do que uma roupa fabricada de forma comum. Pensando na Semana da Sustentabilidade e no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, o Oliberal.com separou 6 brechós onlines e físicos para dar início a uma vida mais sustentável.

Trend Garimpo

O Trend Garimpo é um brechó online e físico (fechado por tempo indeteminado), que funciona diariamente de 08h30 às 19h. O local dispõe de estilos variados, com calças de alfaiataria, bolsas baguete, blazers e acessório. É pedida para encontrar looks formais para o trabalho.

Bazar da Morg

Bem conhecido entre os jovens, o Bazar da Morg tem atualização semanal e oferta roupas mais justas, como saias, tops e vestidos. O empreendimento é uma alternativa para quem procura looks para sextar com os amigos.

Nais Brechó

Se tem um lugar onde roupas mais formais podem ser encontradas é o Nais Brechó. O estabelecimento físico fica no município de Mãe do Rio, mas as entregas para Belém são feitas constantemente.

Garimpo 92

O brechó online Garimpo 92 promete entregar os mais variados estilos aos seus clientes, desde roupas casuais até looks para ir naquela entrevista de emprego.

Brechó La Luna

Para os amantes de calça de alfaiataria, pantalona e camisa social, o Brechó La Luna é a opção certa. O empreendimento faz entrega sem taxa em alguns bairros de Belém e oferece roupas com um estilo bem despojado.

Tehuana Brechó

O Tehuana Brechó é composto por duas mulheres, com estilos diferentes, garimpando para as consumidoras. As vendas são feitas de forma online e as clientes podem escolher aquela peça que combina com a sua identidade.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes)