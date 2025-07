Geladão Fluvial: veja como foi o primeiro dia da nova opção de transporte Belém-Mosqueiro

Com saída pontual, às 8h, do Terminal Hidroviário Ruy Barata, no bairro da Condor, o Geladão Fluvial fez sua primeira viagem neste sábado (5/7), conectando Belém à ilha de Mosqueiro em 50 minutos. Segundo a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), a iniciativa busca oferecer uma alternativa mais confortável, rápida e acessível ao tradicional trajeto terrestre.

A lancha utilizada é moderna, climatizada, equipada com poltronas acolchoadas e wi-fi gratuito. Tem capacidade para até 220 passageiros e funcionará durante todo o mês de julho, sempre aos sábados e domingos, com saídas de Belém às 8h e retornos de Mosqueiro às 17h. Os bilhetes custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

A nova rota foi bem recebida por passageiros que embarcaram logo na estreia, motivados por promessas de mais agilidade e conforto em comparação ao percurso rodoviário, que pode levar até duas horas. Para muitos, a proposta representa uma nova forma de aproveitar os fins de semana de verão sem enfrentar congestionamentos.

“Fiquei sabendo da novidade pelas redes sociais e resolvi aproveitar para conferir se realmente vale mais a pena ir para Mosqueiro pelo Geladão Fluvial, navegando pela água. Trouxe até uma amiga para conhecer junto comigo”, contou Rafaela Ferreira, uma das primeiras passageiras a embarcar.

Primeira viagem do Geladão Fluvial para Mosqueiro atraiu dezenas de famílias na manhã deste sábado, 5 ((Foto: Bruno Nobre/Prefeitura de Belém))

Quem também aproveitou o primeiro dia do Geladão Fluvial rumo à ilha de Mosqueiro foi Ilma Veiga. “Estou com uma expectativa muito boa! Antes, eu só ia para lá de ônibus ou de carro, e a viagem demorava muito, às vezes até duas horas. Agora, com o Geladão Fluvial, a promessa é chegar em apenas 50 minutos, com muito mais tranquilidade e conforto. Assim, vamos conseguir aproveitar muito mais a ilha de Mosqueiro”, relatou a passageira.

Além de facilitar o deslocamento para uma das praias mais procuradas da região, a proposta também mira o fomento ao turismo local, especialmente no mês de julho, quando o fluxo de visitantes aumenta. De acordo com a Segbel, o objetivo é proporcionar uma experiência segura e acessível para moradores e turistas.

A primeira viagem do Geladão Fluvial foi marcada por clima de descontração, registros fotográficos e avaliações positivas dos passageiros. A expectativa da gestão municipal é que a nova modalidade de transporte ajude a dinamizar o acesso à ilha e fortaleça o calendário de verão em Belém.

O coordenador de transportes da Segbel, Gerlandson Oliveira, destacou que o Geladão Fluvial para Mosqueiro é um passo importante para incentivar o turismo local e oferecer uma experiência segura e confortável para a população. “A ideia é garantir que todos possam chegar em Mosqueiro de forma rápida, com comodidade e por um preço acessível”, afirmou o coordenador.