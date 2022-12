Após nova internação, Pelé tem quadro estável, aponta boletim médico

Como informado por O Liberal, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi novamente internado, por causa da luta contra o câncer. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (30), o quadro do tricampeão do mundo de futebol é estável.

Vale lembrar, Pelé trata de um tumor de cólon e em fevereiro deste ano já havia sido internado no próprio Hospital Albert Einstein para dar continuidade ao tratamento. Segundo os médicos, a quimioterapia realizada ao longo dos últimos meses não têm apresentado resultados satisfatórios.

VEJA MAIS

Confira o boletim divulgado:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (29) para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021.

Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável.

Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein".