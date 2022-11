Na luta contra o câncer, Pelé é novamente internado e filha tranquiliza fãs: 'não tem emergência'

Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo informou a filha do ex-atleta, Kely Nascimento. O eterno camisa 10 da seleção luta contra um câncer e chegou ao local acompanhado da esposa, Márcia Aoki, depois de apresentar um quadro de inchaço no corpo.

Pelé estava sendo submetido a uma bateria de exames para levantar o quadro exato. Até o momento, o hospital não divulgou um boletim médico. Através das redes sociais, a filha do rei fez uma postagem onde falou sobre o estado de saúde do pai.

"Oi, meus amigos. Muito alarme nos meios de comunicação hoje sobre a saúde do meu pai. Ele está no hospital a regular a medicação. Alguns dos meus irmãos estão visitando o Brasil. Há agora uma emergência ou uma nova previsão terrível. Estarei lá no Ano Novo e prometo publicar algumas fotos. Realmente e verdadeiramente, agradecemos a preocupação e o amor!!", escreveu.

Pelé trata de um tumor de cólon. Em fevereiro deste ano, ele já havia sido internado no próprio Albert Einstein para dar continuidade ao tratamento, realizando sessões de quimioterapia contra o câncer na região. Uma das questões que agrava o quadro dele é que, segundo os médicos, a quimioterapia realizada ao longo dos últimos meses não têm apresentado resultados satisfatórios.

Depois da internação, Pelé ainda voltou ao hospital para tratar uma infecção urinária. Já nesta terça-feira, ele teria dado entrada apresentando um quadro instável, chegando muito inquieto e com sinais de confusão mental, preocupando médicos e familiares.