FIFA usa drones para homenagem a Pelé durante a Copa do Mundo 2022: 'Fique bem logo!'; vídeo

A FIFA realizou uma homenagem a Pelé durante a noite desta sexta-feira (2) no Catar, tarde no Brasil, durante a Copa do Mundo. O vídeo mostra drones formando no ar a histórica camisa 10 do ex-jogador e, em seguida, a mensagem em inglês "Pelé, get well soon!" - "Pelé, fique bem logo!" em português.

Assista à homenagem a Pelé

O "Rei do Futebol" está internado desde a última terça-feira (29) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo informações da Folha de São Paulo, o craque não responde mais ao tratamento de quimioterapia que vinha fazendo há um ano e dois meses, após ser operado de câncer no intestino. Na sexta-feira, Pelé foi diagnosticado com uma infecção respiratória.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a Folha, Pelé estaria recebendo cuidados paliativos exclusivos e a quimioterapia suspensa. Ele recebe um protocolo para aliviar as dores e falta de ar, sem procedimentos invasivos.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, tem 82 anos e conquistou três títulos mundiais com a Seleção Brasileira. Vestindo a camisa 10 do Brasil ele conquistou as Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970.