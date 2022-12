Copa do Mundo 2022: Torcedor do Remo leva bandeira azulina para goleada do Brasil sobre a Coreia

A goleada da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, na tarde desta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, teve uma presença ilustre. Um torcedor do Remo levou a bandeira azulina para o Estádio 974, palco do jogo, e viu o atropelo do Brasil.

Bandeira do Remo no Estádio 974 (Tarso Sarraf / O Liberal)

Com a vitória sobre a Coreia do Sul, o Brasil encara a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrenta quem passar Argentina e Holanda. Acompanhe a cobertura completa do Mundial no portal OLiberal.com.