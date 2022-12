Copa do Mundo 2022: torcedores criticam comida vendidas nos estádios do Mundial

Durante os jogos da Copa do Mundo 2022, os torcedores se surpreenderam com a proibição do consumo de cerveja nos estádios e arredores e o alto valor cobrado. Porém, as polêmicas não param e a comida é outro ponto que tem recebido críticas. Pelas redes sociais, diversas pessoas têm compartilhado os hambúrgueres e cachorro quente vendidos nos locais. Confira.

VEJA MAIS

Um dos registros foi feito no estádio Al Thumana durante a vitória da Holanda por 2 a 0 sobre Senegal, ainda na fase de grupos. Com o preço de aproximadamente R$ 51, a comida chama atenção por ser pequena e com aparência ruim. "Comida do estádio da Copa do Mundo. Não a melhor", diz o torcedor. Com informações do portal GE.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)