Cartões serão zerados após quartas de final, mas Brasil pode perder três atletas; entenda

Na próxima sexta-feira (9), a Seleção Brasileira volta a campo para a partida contra a Croácia, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo está programado para o estádio Cidade da Educação, a partir das 12h (Brasília). Se ganhar, o Brasil aguarda o vencedor de Holanda e Argentina.

O técnico Tite vai para o confronto com três jogadores pendurados. Éder Militão, Fred e Bruno Guimarães possuem cartões amarelos desde a primeira fase. No entanto, conforme a nova diretriz da Fifa, a partir da semifinal todos os cartões serão zerados, o que ainda representa risco para os brasileiros, na última partida com cartão acumulativo.

Caso um dos atletas pendurados receba cartão amarelo contra a Croácia, certamente ficará de fora da semifinal. No entanto, para os outros 21 atletas disponíveis ao técnico Tite, a única forma de perder um atleta na próxima fase será com a aplicação de cartão vermelho. Até aqui, a Seleção Brasileira recebeu cartões amarelos em duas partidas.

Os cartões do Brasil

Contra a Suíça, Fred foi advertido aos 52 minutos do segundo tempo. Já na partida contra Camarões, Miltão levou o amarelo aos 7 do primeiro tempo e, na mesma partida, Bruno Guimarães amarelou por volta dos 40 minutos do segundo tempo.

Entenda a regra

A medida foi adotada pela Fifa a partir da Copa do Mundo de 2010. Na edição de 2002, a Alemanha perdeu o principal jogador na decisão contra o Brasil por ele estar suspenso com dois cartões amarelos. Com um amarelo nas oitavas e outro na semifinal, Michael Ballack viu o pentacampeonato do Brasil sobre a sua seleção.

Casos semelhantes já haviam acontecido em outras épocas e com outras estrelas do futebol. Em 1990, a Argentina perdeu o atacante Caniggia, na final contra a Alemanha. Quem também sofreu com a perda de um atleta importante foi a Itália, que na final da Copa de 94, nos Estados Unidos, ficou sem o zagueiro Costacurta, deixando os italianos em uma "saia justa" contra ninguém menos que o Brasil, na final do Tetra.