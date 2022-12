Copa do Mundo 2022: Técnico holandês minimiza força do Brasil: 'Nosso gol foi muito mais bonito'

A goleada contra a Coreia do Sul reforçou o Brasil como um dos favoritos ao título da Copa do Mundo do Catar... Mesnos para o técnico da Holanda, Louis van Gaal. Em entrevista à ESPN Holanda, van Gaal minimizou a força brasileira e disse que a mídia trata a Seleção como uma equipe brilhante e não reconhece a Oranje.

"Eu vi parte do jogo do Brasil de ontem. A verdade é que eles jogam o mesmo futebol que a seleção holandesa. Eles atuam com defesa compacta e fazem a transição muito rápida", analisou. "A coisa mais estranha que leio na mídia, através do que meus amigos me mostram, é que falam que o futebol do Brasil (contra a Coreia) foi 'futebol brilhante', enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa", disparou.

O terceiro gol do Brasil, de Richarlison foi bastante elogiado pela jogada coletiva. No entanto, van Gaal disse que um dos gols dos holandeses foi mais bonito.

"Nós também fizemos um gol assim (em transição rápida). E nosso gol foi muito mais bonito", arrematou o comandante, citando especificamente o 1º gol na vitória por 3 a 1 sobre os Estados Unidos, pelas oitavas. "Esse foi um gol coletivo, um gol de time. Isso está acima de tudo no futebol. Foi o melhor momento da atual Copa do Mundo", concluiu Van Gaal.