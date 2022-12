Copa do Mundo 2022: Marrocos é a primeira seleção africana nas quartas de final desde 2010

Portugal passou por cima da Suíça por 6 a 1 e agora enfrenta Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo. Apesar do favoritismo português, a equipe lusitana terá que passsar por uma seleção que já feez história e busca chegar ainda mais longe. A Seleção Marroquina é a primeira africana a chegar às quartas de final desde 2010.

A última vez que isso tinha acontecido foi em 2010, quando Gana alcançou esta fase. Na ocasião, os ganeses eliminaram os Estados Unidos nas oitavas por 2 a 1. Já nas quartas ocorreu o fatídico duelo contra o Uruguai. No tempo normal, o duelo terminou em 1 a 1. No último lance da prorrogação, o atacante ganês Asamoah Gyan mandou um pênalti na trave e na disputa de penalidades, deu Uruguai.

Agora, Portugal e Marrocos se enfrentam no sábado (10), às 12h, no Estádio Al Thumama, pelas quartas de final. Quem vencer pega quem passar de Inglaterra e França, que jogam no mesmo dia, mas às 16h, no Estádio Al Bayt. Acompanhe a cobertura completa Copa do Mundo do Catar pelo portal OLiberal.com.