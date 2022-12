Copa do Mundo 2022: Portugal goleia a Suíça e encara Marrocos nas quartas de final

Portugal atropelou a Suíça por 6 a 1, na tarde desta terça-feira (6) e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo. Gonçalo Ramos marcou três vezes, Pepe e Raphaël Guerreiro, Rafael Leão marcaram para o País das Quinas, enquanto Akanji descontou. A Seleção Portuguesa encara Marrocos nas quartas de final.

VEJA MAIS

A grande novidade da partida foi a reserva de Cristiano Ronaldo. E, por ironia do destino, o atacante Gonçalo Ramos, que entrou no lugar de CR7, que abriu o placar aos 16 minutos, o atacante de 21 anos recebeu na área, girou e bateu forte de esquerda. O segundo gol saiu aos 32, marcado pelo veteraníssimo zagueiro Pepe, de 39 anos, completando de cabeça o escanteio de Bruno Fernandes. O brasileiro naturalizado português é o jogador mais velho a marcar em um jogo de mata-mata de Copa.

Segundo tempo

Logo no começo do segundo tempo, Gonçalo Ramos fez mais um. Diogo Dalot fez boa jogada pela direita, driblou o marcador e cruzou rasteiro para o substituto de Cristiano Ronaldo tocar de pé esquerdo na pequena área, por baixo do goleiro Sommer.

Aos 10 minutos, Portugal fez mais um, com Raphaël Guerreiro. A equipe armou um contra-ataque de manual, bola de pé em pé, até Guerreiro receber livre na área e chutar forte para fazer o quarto gol.

Dois minutos depois, a Suíça ainda fez o de honra, com Akanji. No entanto, aos 21, Gonçalo Ramos fez o hat-trick. João Félix recebeu na intermediária e tocou na área para Gonçalo Ramos, que dominou não muito bem mas conseguiu chegar antes de Sommer e marcar de cavadinha seu terceiro gol na partida.

Por fim, aos 46 minutos, Rafael Leão fechou a conta com um golaço. O atacante foi lançado na área pela esquerda, driblou o marcador e acertou um bonito chute cruzado, no canto esquerdo de Sommer.