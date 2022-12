Copa do Mundo 2022: desfalque? Mbappé não participa de treino da Seleção Francesa

O atacante francês Kyllian Mbappé não participou do treino da Seleção Francesa nesta terça-feira (6) com o restante dos jogadores. Segundo a imprensa francesa, houve uma longa conversa entre o treinador Didier Deschamps e o médico do time. A Federação Francesa de Futebol (FFF) divulgou um comunicado e disse que o atleta fez trabalhos na sala de recuperação.

"Kylian Mbappé está trabalhando na sala de recuperação, é normal dois dias depois de um jogo", informou a FFF.

VEJA MAIS

A federação da França não deu mais informações sobre a situação física de Mbappe. É normal jogadores sentirem dores musculares dias depois de um jogo e, com isso, precisarem fazer um tratamento especial. A expectativa é de que esse seja o caso do Mbappé.

Artilheiro da Copa do Mundo, Mbappé é peça fundamental da campanha da Seleção Francesa no mundial. No último domingo (4), a França venceu a Polônia por 3 a 1, com dois gols do atacante.

Nas quartas de final, os franceses vão encarar os ingleses, que venceram o Senegal por 3 a 0 no último domingo. A partida entre a França e a Inglaterra ocorre no próximo sábado (10), às 16h, no Al Bayt Stadium.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)