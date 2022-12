Copa do Mundo 2022: Alex Telles deixa Seleção e volta para Sevilha para continuar tratamento

O lateral-esquerdo Alex Telles não vai seguir com a Seleção Brasileira no restante da Copa do Mundo do Catar. Após sofrer uma lesão no joelho direito, o jogador se despediu da equipe e nesta terça-feira (6) deixou o país para continuar o tratamento em Sevilha, na Espanha. Lá, será avaliado se o atleta precisará passar por uma cirurgia.

Na última sexta-feira (2), na partida contra Camarões, Alex Telles substituiu Alex Sandro, que ficou fora por conta de um problema na região do quadril. Mas, no meio do jogo, o lateral sentiu o joelho e foi diagnosticado com uma ruptura parcial dos ligamentos.

Mesmo fora da Copa, Alex acompanhou o jogo entre Brasil e Coreia do Sul, que terminou com uma goleada de 4 a 1 para a Seleção Brasileira. Quando Neymar marcou, de pênalti, o segundo gol brasileiro, ele foi até a arquibancada, onde está Telles, e abraçou o jogador. Nas redes sociais, o lateral fez um registro do momento.

Agora, a expectativa é de que Alex Sandro volte nas quartas de finais contra a Croácia para ocupar a lateral-esquerda. Do contrário, Tite deve manter Danilo, que originalmente é da direita,

Agenda

Brasil e Croácia se enfrentam na próxima sexta-feira (9), às 12, no Estádio Cidade da Educação. A partida vale uma vaga nas semifinais do mundial.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)