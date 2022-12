Copa do Mundo 2022: Gabriel Jesus e Alex Telles têm lesões confirmadas e estão fora do mundial

O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles estão fora da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira não pode convocar substitutos para eles, pois o prazo se encerrou 24 horas antes da estreia no torneio. As informações são do GE (Globo Esporte).

Exames realizados após a derrota para Camarões, na sexta-feira (2), pela última rodada da fase de grupos, constataram lesões no joelho direito de ambos os jogadores.

Gabriel Jesus já vinha com dores no local nas partidas pelo Arsenal (Inglaterra). O prazo de recuperação não é longo - estimado em até um mês -, mas o suficiente para impedir a participação no restante das partidas do Mundial do Catar.

O caso de Alex Telles é mais grave e, embora seja ainda preliminar, pode levá-lo a uma cirurgia. O lateral foi substituído no segundo tempo depois de se chocar com um jogador adversário.

Com muitas dores, deixou o campo chorando. São cinco lesões após a primeira fase da Seleção, que se classificou em primeiro lugar no Grupo G. A Seleção deve contar com retorno de Danilo e espera também a recuperação de Alex Sandro, agora o único lateral-esquerdo disponível.

A situação de Neymar ainda é incógnita

A situação de Neymar ainda é incógnita. O jogador vai a campo pela primeira vez neste sábado para fazer testes com bola e ver suas condições para o jogo das oitavas. A comissão técnica, porém, está reticente sobre o uso do craque do PSG (França) contra a Coreia do Sul, nesta segunda, às 16h.

Além dessas lesões, a Seleção lidou no Catar com casos de indisposição e outros sintomas virais, que acometeram Antony, Lucas Paquetá, Raphinha e outros atletas. Neymar apresentou febre na última segunda-feira. Até o início da Copa, o Brasil tinha passado ileso, sem nenhum corte por lesão.