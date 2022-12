Copa do Mundo: Brasil perde para Camarões, classifica e enfrenta Coreia do Sul nas oitavas

No último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira perdeu para Camarões por 1 a 0, mas garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo G, empatando com a Suíça, com seis pontos e vantagem no saldo de gols. O gol da vitória foi marcado por Aboubakar! Mbekeli, nos acréscimos. A derrota não invalidou a melhor campanha da chave e os Brasileiros seguem na competição, enfrentando a Coreia do Sul, na próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, no estádio 974.

Veja como foram os lances da partida entre Brasil e Camarões

O primeiro tempo começou com maior posse de bola do Brasil. Mesmo com um time reserva, os comandados de Tite mostraram bom entrosamento e toque de bola, envolvendo a seleção camaronesa nos primeiros minutos, quando vieram as primeiras oportunidades de gol. Aos 13, Fred recebeu de Daniel Alves na intermediária e lançou a bola na entrada da pequena área para o cabeceio de Martinelli, obrigando o goleiro Epassy a fazer uma grande defesa.

Embora tivesse a maior posse de bola e volume de jogo, Camarões conseguia respirar em alguns espaços deixados pela defesa brasileira. Aos 20, Tolo recebeu bola de Moting, pela esquerda, e jogou na grande área. Ederson se esticou todo para espalmar e evitar o lance perigoso. Num aspecto mais amplo, o Brasil ocupou a maior parte dos espaços, enquanto Camarões apertava a marcação, muitas vezes com falta próximo da área. Só na primeira etapa foram três cartões amarelos contra um do Brasil.

Em uma dessas, Rodrygo foi derrubado após trocar passe com Gabriel Jesus. O árbitro assinou a falta e Daniel Alves mandou por cima do gol. A ofensividade brasileira foi tomando forma por todo o primeiro tempo. Gabriel Martinelli teve pelo menos duas boas chances, a última delas aos 45 da etapa inicial, quando o atacante pegou sobra de bola na área, cortou para a direita e chutou no gol, para a defesa de Epassy.

No retorno do intervalo, os dois times vieram sem mudanças. Camarões se lançou de imediato e conseguiu um escanteio após tentativa de cruzamento pela direita, desviado por Bremer. Na cobrança, a zaga afastou o perigo e o árbitro paralisou o jogo para atendimento médico ao lateral-esquerdo Alex Telles, que deixou o gramado com muitas dores e foi flagrado aos prantos no banco de reservas. Aos 10 minutos, novamente Martinelli chegou perto do gol, depois de arrancar pela esquerda e cortar para o meio, em seguida abafado por Epassy, nessa altura já um dos nomes da partida.

Depois dos 10 minutos, Tite provocou quatro mudanças. Entraram Marquinhos, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro e Pedro, nos lugares de Alex Telles, Fred, Rodrygo e Gabriel Jesus. Já Rigobert Song fezu ma mudança, com Toko Ekambi no lugar de Mbeumo. Na prática, a partida ganhoiu mais movimentação e a mobilidade brasileira melhorou, sobretudo nas jogadas criadas pelos corredores laterais de Camarões.

Aos poucos a seleção camaronesa começou a crescer no jogo e passou a dominar o campo de defesa verdade amarelo. De ataque em ataque, o Brasil foi perdendo a capacidade de marcação, facilitando a vida dos camaroneses, que conseguiram o improvável no final do jogo, quando Vincent Aboubakar de Camarões, entrou na área para completar o cruzamento e marcar o único gol da partida, em favor dos camaroneses. Na comemoração, o atacante ficou tão emocionado que tirou a camisa e acabou levando cartão amarelo e vermelho, sendo imediatamente expulso.

Nem a saída do atacante foi suficiente para impedir a euforia no estádio. A torcida camaronesa vibrou bastante, até que o árbitro decretou o final da partida. No apagar das luzes, Camarões foi eliminada da Copa do Mundo, mas saiu de cabeça erguida, ao vencer um dos poucos favoritos que resistiram a uma primeira fase cheia de zebras e surpresas.