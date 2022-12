Copa do Mundo 2022: o que acontece se o Brasil perder para Camarões hoje?

A Seleção Brasileira é a única equipe já classificada às oitavas de final no Grupo G da Copa do Mundo de 2022. Apesar disso, o Brasil entra em campo nesta sexta-feira (02/12), pela última rodada da chave, diante de Camarões, para cumprir tabela no Mundial. No entanto, uma dúvida tem ficado na cabeça do torcedor brasileiro: o que acontece se o Brasil perder para Camarões?

Uma derrota contra Camarões pode alterar a classificação final do Brasil no Grupo G, o que compromete os adversários que a equipe vai enfrentar na fase de mata-mata da Copa do Mundo. No entanto, vale destacar que, independentemente do resultado, a Seleção estará na próxima fase do torneio.

Possibilidades de ficar em 1º lugar do Grupo G

Mesmo derrotado por Camarões, o Brasil pode terminar o Grupo G do Mundial em primeiro lugar. Para que isso aconteça, a Seleção tem que torcer para uma vitória ou empate da Sérvia diante da Suíça, em partida que ocorre no mesmo horário, no estádio 974.

No entanto, mesmo em caso de vitória da Suíça sobre a Sérvia, ainda há a possibilidade do Brasil terminar a chave em primeiro. Para que isso ocorra, a Seleção tem que torcer para que os europeus não tirem a diferença de saldo de gols entre as equipes. No momento, o time Canarinho tem saldo de +3, enquanto os suíços tem saldo de 0.

Os chaveamentos dos mata-matas do Mundial são determinados pelo posicionamento das equipes na primeira fase. O primeiro do Grupo G encara o segundo do Grupo H, enquanto o líder do Grupo H encara o vice-líder do grupo G.

Que horas é o jogo entre Brasil e Camarões?

Brasil e Camarões se enfrentam nesta sexta-feira (2), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar.

Quem o Brasil pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022

O Grupo H da Copa do Mundo do Catar é formado pelas seleções de Portugal, Coreia do Sul, Uruguai e Gana. Até o momento, Portugal é a única classificada, e a possibilidade de 2º lugar do grupo é da Seleção de Gana. Caso as expectativas se cumpram, o Brasil deverá enfrentar Gana nas oitavas de final.

