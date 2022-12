Em reedição de partida histórica, Gana e Uruguai decidem vaga nas oitavas da Copa do Mundo 2022

Um dos jogos mais icônicos da história dos Mundiais será reeditado nesta sexta-feira (2), no estádio Al Janoub, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022. 12 anos depois da épica partida no estádio Soccer City, na África do Sul, Uruguai e Gana voltam a se enfrentar, desta vez valendo uma vaga às oitavas de final do torneio.

A seleção ganesa tem vantagem no duelo, já que garante vaga na próxima fase com um empate, desde que a Coreia do Sul não vença o confronto contra Portugal. O técnico Otto Addo deve repetir a escalação da última partida

Já para a Celeste, a vitória é o único resultado que classifica a equipe às oitavas de final. Os jogadores querem deixar de lado o clima tenso após a derrota contra Portugal e 'limpar a imagem' da seleção uruguaia na Copa.

Mão de Suárez

Os africanos carregam um clima de revanchismo para vingar o ocorrido em 2010, quando foram eliminados nas quartas de final. Naquela partida, Gana e Uruguai empatavam em 2 a 2 até os últimos minutos da prorrogação, quando o atacante uruguaio Luis Suárez usou a mão para tirar, em cima da linha, o gol que seria da virada ganesa. Por conta do lance, a arbitragem marcou pênalti para os africanos, que desperdiçaram a cobrança, com Asamoah Gyan.

A igualdade no placar levou a decisão da vaga às semifinais para os pênaltis. Gana, abalada pelo lance do último minuto da prorrogação, perdeu duas cobranças e foi eliminada do Mundial.

Ficha técnica

Gana x Uruguai

3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022

Data: 02/12/2022 (sexta-feira)

Hora: 12h (de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub , no Qatar

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

Auxiliares: Jan Seidel (Alemanha) e Rafael Foltyn (Alemanha)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu e Mensah; Abdul Samed, Partey e Kudus; Jordan Ayew, André Ayew e Williams. Técnico: Otto Addo.

Uruguai: Rochet; Varela (Cáceres), Godín, Giménez e Mathías Oliveira (Viña); Bentancur, Vecino, De la Cruz (Arrascaeta) e Valverde; Darwín Ñunez e Suárez (Cavani). Técnico: Diego Alonso.