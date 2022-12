Copa do Mundo 2022: Portugal busca cravar liderança contra a desesperada Coreia do Sul

A Copa do Mundo 2022 define os últimos classificados nesta sexta-feira (2). A partir das 12h, a bola vai rolar no grupo H entre Coreia do Sul e Portugal, no Estádio da Cidade da Educação. Os portugueses já estão garantidos na próxima fase, mas buscam o primeiro lugar, enquanto os coreanos podem se classificar.

Coreia do Sul

Curiosamente, a Coreia é treinada pelo português Paulo Bento, comandante da seleção lusa nas Copas de 2010 e 2014. Às vésperas do encontro, Paulo avaliou o duelo contra o time de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e companhia. O técnico admitiu que as expectativas são de uma tarefa complicada para os coreanos.

"Sendo sincero, vamos enfrentar uma das melhores gerações do futebol português, que tentará ficar em primeiro lugar no grupo, e tudo isso traz obviamente grandes dificuldades ao nosso time, mas ao mesmo tempo um enorme desafio. Vamos tentar corresponder da melhor maneira a esse desafio. Eu estou confiante que os nossos jogadores têm toda a capacidade, vamos lutar até o último minuto e acredito nos nossos jogadores", afirmou.

Portugal

Já classificado, Portugal deve poupar o meia brasileiro Otávio. Na estreia, contra Gana, o jogador sentiu a coxa direita e sequer esteve no banco na vitória contra o Uruguai. A expectativa é que o jogador seja preservado para o mata-mata. Além disso, há a expectativa que outros jogadores, como Cristiano Ronaldo, também sejam poupados, para evitar lesões.

"O que temos que fazer amanhã é jogar para ganhar, queremos ganhar, queremos estar em primeiro lugar no nosso grupo. O adversário tem muita qualidade, acho que a Coreia do Sul é um time muito organizado. Eles nunca desistem do jogo, e vimos isso contra Gana. Na defesa eles também são muito organizados, muito bem treinados e preparado", afirmou o técnico português Fernando Santos.

Ficha técnica

Coreia do Sul x Portugal

3ª rodada do grupo H da Copa do Mundo

Data: 2/12/2022 (sexta-feira)

Local: Estádio da Cidade da Educação

Horário: às 12h

Coreia do Sul: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung. Técnico: Paulo Bento.

Portugal: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Palhinha; Fernandes; Cristiano Ronaldo, Ramos. Técnico: Fernando Santos.