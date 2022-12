Copa do Mundo 2022: torcedores de Belém lamentam derrota do Brasil para Camarões

Torcedores belenenses lamentaram a derrota do Brasil de 1x0 para a seleção de Camarões. Mesmo perdendo no final da partida, a Seleção Brasileira conseguiu sair como primeiro lugar do grupo "G" e enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O microempresário José Carlos Alves acompanhou o jogo no Complexo do Ver-o-Peso, onde um telão foi colocado para a transmissão do jogo. Ele estava vestido de uma forma inusitada: metade da camisa do Brasil e a outra do Paysandu. José disse que o Brasil teve uma performance boa, mas que o gol da seleção camaronesa foi fruto de um erro dos zagueiros. “Para mim, o desempenho da seleção foi ótimo. Foi um pouco de erro da zaga o gol dos Camarões. O Brasil jogou bem, com um resultado na mão. Foi classificado em primeiro lugar. Está ótimo o resultado”, contou.

Ao ser questionado sobre o que espera para as oitavas de final, afirmou que a sexta copa do mundo para o Brasil vem nesse ano e relacionou também com tricampeonato do Papão. “Com certeza a gente ganha esse hexa. O Papão campeão da Copa Verde e o Brasil campeão do mundo", disse.