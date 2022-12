Copa do Mundo 2022: Complexo do Ver-o-Peso conta com telão e música durante jogo do Brasil

O Complexo do Ver-o-Peso lotou de pessoas durante o jogo entre Brasil e Camarões na tarde desta sexta-feira (2) pela Copa do Mundo do Catar. O evento, que é realizado pelo Instituto Ver-o-peso, contou com um telão e musíca para a transmissão da partida.

O local teve bastante participação de jovens e adultos atentos no jogo que definirá quem a seleção do Brasil vai enfrentar nas oitavas de final.