Jogo do Brasil: veja como está o trânsito em Belém; ruas têm tráfego intenso

Deixar o trabalho e seguir para casa ou outro lugar a fim de assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra Camarões, às 16 horas, pela Copa do Mundo 2022, no Catar, não está sendo nada fácil para quem mora na Grande Belém nesta sexta-feira (2). Isso porque desde às 13 horas intensificou-se a circulação de carros de passeio nos principais corredores de tráfego da Região Metropolitana da capital (RMB), provocando situações de congestionamento.

"Eu costumo fazer o percurso do bairro da Pedreira até o Marco em 8 minutos, mas hoje como tudo está engarrafado, fiz em 12 minutos, de aplicativo", declarou a assistente de Marketing, Amanda Gaspar.

A situação enfrentada por Amanda ganhou contornos semelhante e mesmo com maior tempo de locomoção de um ponto a outro de Belém. De acordo com a aplicativo Waze, encontram-se engarrafados corredores de tráfego em bairros diferenciados, incluindo a rodovia BR-316, via de entrada e saída de Belém e que interliga os municípios da RMB.

Vias com engarrafamento e trânsito lento

Pedro Álvares Cabral,

Domingos Marreiros,

Boaventura da Silva,

Marquês de Herval,

Pedro Miranda,

Duque de Caxias,

Pedro Álvares Cabral,

José Bonifácio,

Mário Covas,

Independência,

Augusto Montenegro, onde, inclusive, ocorreu um acidente.

Corredores de tráfego registram grande fluxo de veículos na Grande Belém (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Paciência

Com esse perfil, o trânsito exige paciência por parte de condutores e passageiros em carros de passeio, aplicativos, táxi, ônibus, motocicletas e bicicletas. O fluxo intenso de veículos envolve quem deixa o Centro de Belém em direção aos bairros e aos municípios de Ananindeua e Marituba, por exemplo.

Nas paradas de ônibus, correria para voltar para casa, a fim de conferir o jogo do Brasil (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

É também expressiva a circulação de carros no rumo de bares instalados em áreas de concentração de torcedores da Seleção Brasileira, na avenida Visconde de Souza Franco e imediações; na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira; nos Distritos de Icoaraci e Outeiro; nas praças de Alimentação de shopping centers e outros pontos da cidade.

