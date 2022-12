Copa do Mundo 2022: Treinador da Croácia diz que seleção do Brasil é ‘assustadora’

Brasil e Croácia disputam uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar na próxima sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (6), o treinador croata Zlatko Dalic falou sobre o jogo e reconheceu o favoritismo dos brasileiros. O técnico disse que a Seleção Brasileira é assustadora.

"Brasil é a mais forte e melhor seleção do torneio. Quando você olha os jogadores, a amplitude e a qualidade, é assustador. Temos um grande teste à nossa frente, um time competitivo e que tem tantos bons jogadores, precisaremos começar bem o jogo", avaliou Dalic.

Apesar disso, o treinador afirmou que os croatas não têm nada a temer. A Croácia avançou para as oitavas de finais em segundo lugar do Grupo F e passou para as quartas ao bater o Japão nos pênaltis.

Contra o Brasil, Zlatko acredita que o jogo será diferente das outras partidas porque a Seleção Brasileira não vai “só se defender”.

"O jogo contra o Brasil será diferente de todos que jogamos até agora na Copa do Mundo, porque o Brasil vai querer jogar, e não apenas se defender. Queremos aproveitar o jogo e essa oportunidade. Vamos jogar contra o Brasil em uma Copa do Mundo. Não fica melhor do que isso. Claro que queremos chegar à final, então, não vamos nos render antes do jogo começar. Queremos jogar futebol e enfrentar o Brasil”, declarou.

Mesmo reconhecendo o favoritismo da Seleção Brasileira, o técnico disse que a Croácia não é uma "zabra" e que vai usar o conhecimento dos jogadores que atuam com brasileiros nos clubes para encontrar a melhor estratégia para vencer.

“Vamos analisá-los muito bem e vamos conversar com os jogadores que atuam contra os brasileiros em seus clubes para saber como jogar melhor contra eles. Não será um jogo 50%/50%, mas também não somos uma grande zebra. Nosso plano é jogar bem contra o Brasil", finalizou Zlatko Dalic.

Agenda

Brasil e Croácia se enfrentam na próxima sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação. A partida vale uma vaga nas semifinais do mundial e terá transmissão especial de OLiberal.com

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)