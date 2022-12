Copa do Mundo 2022: goleiro brilha, Marrocos vence Espanha nos pênaltis e vai para as quartas

O Marrocos venceu a Espanha nos pênaltis e é a sétima seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo no Catar. O triunfo aconteceu nas cobranças de pênaltis, vencidas por 3 a 0, depois do empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação do jogo desta terça-feira (6), no Estádio da Cidade da Educação, em Ar-Rayyan, no Catar. Os marroquinos encaram o vencedor de Portugal x Suíça, que jogam logo mais, às 16h (de Brasília).

No chaveamento da Copa, o duelo pelas quartas de final será disputado no sábado (10) às 12h, no Estádio Al Thumama, em Doha.

O confronto entre Espanha e Marrocos foi bastante equilibrado, apesar do domínio territorial da Fúria. A seleção europeia chegou aos quase 70% de posse ao longo da partida, mas pouco transformou isso em oportunidades de gol. Somando os 90 minutos do tempo normal mais os 30 de prorrogação, foram 6 finalizações marroquinas contra 14 dos espanhóis segundo dados da FIFA. Em contrapartida, o time africano acertou três vezes o alvo, contra apenas dois chutes no gol da Espanha.

Sofyan Amrabat e Gavi da Espanha durante partida entre Marrocos e Espanha no Estádio da Cidade da Educação (RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Penalidades

Encerrada a prorrogação sem gols, a decisão da vaga foi feita na marca da cal. A Espanha desperdiçou as três cobranças que fez: Sarabia mandou na trave e o goleiro marroquino Yassine Bounou, de 31 anos, defendeu os chutes de Soler e Busquets. Do outro lado, a pontaria foi melhor: Sabiri, Ziyech e Hakimi superaram o goleiro Unai Simón, que pegou somente o chute de Benoun. Final: Marrocos 3 x 0 Espanha.