Copa do Mundo 2022: Marrocos vence o Canadá e se classifica em primeiro no grupo F

O Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (1º), no Estádio Ahmad Bin Ali e fez história na Copa do Mundo. O país passou em primeiro no grupo F do Mundial, desbancando a toda poderosa Bélgica, que ficou pelo caminho na terceira posição.

Os gols da partida foram marcados todos no primeiro tempo. Hakim Ziyech abriu o placar para o Marrocos aos quatro minutos. Youssef Em-Nesyri ampliou para a Seleção Marroquina aos 23. Já na reta final da primeira etapa, Neyef Aguerd marcou gol contra e o Canadá encostou no placar.

Com os três pontos conquistados diante do Canadá e o empate em 0 a 0 entre Croácia e Bélgica, Marrocos ficou na primeira posição do grupo F com 7 pontos conquistados. A segunda colocação é da Croácia, com cinco pontos. Bélgica com quatro e Canadá sem pontuar se despediram do Mundial.

Na próxima fase, o Marrocos irá enfrentar o segundo colocado do grupo E. Espanha, Japão, Costa Rica ou Alemanha possuem chances de avançar na segunda posição. A definição dos adversários de Marrocos e Croácia sai ainda na tarde desta quinta-feira.