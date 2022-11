Copa do Mundo 2022: em jogo equilibrado, Croácia e Marrocos empatam pelo grupo F da Copa; veja

Marrocos e Croácia jogaram na manhã desta quarta-feira, no estádio Al Bayt, pelo grupo F da Copa do Mundo. Em uma partida sem grandes emoções e espetáculos, os dois selecionados acabaram em um empate sem gols e saíram de campo com um ponto cada. Na próxima fase, o Marrocos recebe a Bélgica e a Croácia enfrenta o Canadá. Os dois jogos serão no domingo (27).

A partir do início do jogo, o Marrocos tomou a iniciativa de adiantar a marcação para pressionar o adversário no campo de defesa, contando com a velocidade de Modric, o principal distribuidor de bola do time. Aos 17, a Croácia teve uma grande chance com Perisic, após falha do goleiro Amallah. O meia tentou pegar o arqueiro desprevenido com um chute rápido, mas a bola passou raspando o travessão.

Nos primeiros 45 minutos, a Croácia teve mais oportunidades e encerrou o primeiro tempo com outra boa chance, desta vez desperdiçada pelo próprio Modric. Depois de lateral cobrado na área do Marrocos, Vlasic tentou a finalização, mas acabou bloqueado, deixando a bola livre para o meia, que soltou um chute por cima da trave.

SAIBA MAIS



Na etapa final, o Marrocos manteve uma postura ainda mais defensiva. Em vários momentos da partida, o time do técnico Walid Regragui mantinha todos os jogadores atrás da linha do meio-campo. Para os croatas, a postura representava muito perigo, principalmente pelos rápidos contra-ataques desencadeados.

Aos seis minutos, Modric cobra escanteio na área marroquina e Bono tira de soco. Na sobra, Louvren aproveita a queda do goleiro para finalizar de carrinho, mas Amrabat evita o gol. A maior dificuldade do Marrocos eram os erros de passes no último terço do ataque, que dificultavam ainda mais o panorama da partida, embora o adversário tenha perdido Vlasic, um dos principais jogadores do time.

O Marrocos também perdeu um atleta. O lateral Mazraoui, de Marrocos, deixou o campo lesionado e foi o 11º jogador substituído por lesão nesta Copa. As duas seleções mantiveram o ritmo por todo segundo tempo. Enquanto a Croácia se arriscava mais, o Marrocos preferiu jogar nos erros do adversário, mas nitidamente não conseguiu chegar ao gol, deixando fácil a vida do goleiro Livakovic. Aos 51 minutos, o árbitro encerrou a partida, decretando o terceiro 0 a 0 da primeira fase da Copa do Mundo.