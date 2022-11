Copa do Mundo 2022: Carrasca do Brasil em 2018, Bélgica estreia contra o Canadá

Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, a Bélgica eliminou o Brasil e chegou a um inédito terceiro lugar. Agora, a equipe busca o que falta para consagrar a tão falada geração belga, que vive o melhor período da história do país no futebol: um título. A caminhada dos Diabos Vermelhos no Catar começa nesta quarta-feira (23), às 16h, no Estádio Ahmad bin Ali, contra o Canadá.

O técnico espanhol Roberto Martínez foi mantido no cargo após o sucesso de 2018 e, com a confiança da diretoria, agora tem a missão de liderar a renovação, já que algumas peças ou não estão mais no time (Kompany, Vermaelen e Fellaini). Ainda assim, craques como o goleiro Courtois, os meias Kevin De Bruyne e Eden Hazard (ainda que esteja abaixo) e o atacante Lukaku são capazes de decidir uma partida.

Se perdeu algumas peças importantes e a defesa continua sendo questionada, a Bélgica ganhou opções de banco, como Mertens, De Ketelaere e Trossard, que podem ser alternativas. Outro ponto positivo foi que o time parece ter aprendido a jogar sem a bola, algo que era o calcanhar de Aquiles da equipe que, contra o próprio Brasil, precisou de milagres de Courtois para evitar uma virada.

Canadá

Já o Canadá é talvez a grande história desta Copa. País sem tradição no futebol, esta é a segunda vez que o time chega em um Mundial (a única havia sido em 1986). E não apenas isso, a equipe conta com jogadores muito importantes no cenário internacional. Alphonso Davies, que joga como lateral ou ponta pela esquerda, é um dos grandes nomes do Bayern-ALE, enquanto o atacante Jonathan David faz sucesso no futebol francês.

O salto dos últimos anos foi muito relevante do Canadá, que possui uma geração que, ao menos no papel, tem condições de tornar a seleção uma presença constante nos mundiais. Por outro lado, todos os atletas farão suas estreias em uma Copa do Mundo e a falta de experiência pode fazer a diferença pela negativa.

Ficha técnica

Bélgica x Canadá

Copa do Mundo de 2022 - primeira rodada do grupo F

Data: 23 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan

Árbitro: Janny Sikazwe (Zâmbia)

Assistentes: Jerson dos Santos (Angola) e Arsénio Marrengula (Moçambique)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japan)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Prováveis escalações

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Debast; Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne; De Bruyne, Batshuayi, Hazard.

Técnico: Roberto Martínez

Canadá: Borjan; Laryea, Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio; Jonathan David, Larin.

Técnico: John Herdman.