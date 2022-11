Copa do Mundo 2022: Com chances de igualar o penta brasileiro, Alemanha estreia contra o Japão

Tetracampeã do mundo, a Alemanha estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (23), às 10h, contra o Japão, pelo grupo E. Quando a bola rolar no Estádio Internacional Khalifa, será o início da primeira grande competição que a seleção alemã disputará após o fim da era Joachim Löw, técnico do título em 2014, com direito ao 7 a 1 no Brasil.

As quedas decepcionantes na fase de grupos da Copa de 2018 e nas oitavas da Eurocopa de 2020 mostraram um desgaste do time com Löw. Com isso, a diretoria trocou o treinador e trouxe Hansi Flick, que tem a missão de resgatar a identidade da Alemanha: a força nas transições, ou seja, a capacidade de recuperar a bola e logo acelerar para castigar os adversários.

Sem o favoritismo de outros tempos, a seleção alemã ainda reúne qualidade para alcançar o título que igularia o pentacampeonato do Brasil. Após alguns anos em baixa, o goleiro Manuel Neuer voltou a ser decisivo, o volante Kimmich é o responsável por ditar a saída de bola, enquanto o jovem meia Musiala, de apenas 19 anos, é a principal aposta e já é titular.

Japão

Enquanto isso, o Japão teve o azar de cair em um grupo que possui Alemanha e Espanha como as grandes forças. Ou seja, cabe à seleção asiática tentar uma zebra. No entanto, o nipónicos não podem reclamar de falta de qualidade.

Nos últimos anos, houve um crescimento na ida de jogadores japoneses para o futebol europeu - especialmente para o futebol alemão -, algo que fortaleceu o time. Camisa 10, o atacante Takumi Minamino, ex-Liverpool-ING e atualmente no Monaco-FRA, é o grande destaque.

Ficha técnica

Alemanha x Japão

Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo E

Data: 23 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Al Rayyan

Horário: 10h

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Assistentes: David Morán (El Salvador) e Zachari Zeegelaar (Suriname)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)

Prováveis escalações

Alemanha: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Julian Brandt (Youssoufa Moukoko); Muller.

Técnico: Hansi Flick

Japão: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino.

Técnico: Hajime Moriyasu