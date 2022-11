Copa do Mundo 2022: No melhor momento dos últimos 10 anos, Espanha estreia contra a Costa Rica

A Espanha vive provavelmente o melhor momento desde o período de ouro, entre 2008 e 2012 (dois títulos da Eurocopa e a conquista da Copa do Mundo de 2010). Nesta quarta-feira (23), às 13h, no Estádio Al Thumama, a Fúria inicia sua trajetória no Mundial de 2022 contra a Costa Rica, pelo grupo E.

Se já não possui tantos astros como na última década (Xavi, Iniesta, Sergio Ramos, David Villa e etc.), o técnico Luis Enrique aposta na força coletiva para superar as críticas às decisões que tomou para este Mundial. Para o treinador, o nível apresentado pelos jogadores nos clubes não é mais importante que o desempenho na seleção.

Com isso, jogadores como Ferran Torres, Asensio, Pablo Sarabia, Eric Garcia, todos em baixa e/ou na reserva de suas equipes, foram chamados. Pelo menos dentro de campo, as escolhas do técnico tem funcionado. Não à toa, a Espanha chegou às semis da Euro em 2021 e foi finalista da Liga das Nações no mesmo ano. Resta saber se a equipe corresponderá na Copa.

Costa Rica

No Brasil, em 2014, a Costa Rica surpreendeu ao cair apenas para a Holanda, nas quartas de final, após liderar um grupo que tinha Uruguai, Inglaterra e Itália (as duas últimas foram eliminadas. No entanto, apenas oito anos depois, Los Ticos já não apresentam a mesma força e estão meio a uma renovação. Para piorar, está em um grupo com Espanha e Alemanha.

Ao contrário da Copa de 2014, a equipe já não tem nomes tantos nomes com a experiência internacional para que uma zebra. A estrela ainda é o goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid e que está na reserva no PSG-FRA, o atacante velocista Joel Campbell é outro dos nomes conhecidos. Já o meia Bennette (18 anos) e o atacante Contreras (22 anos) fazem parte da tentativa de renovação.

Ficha técnica

Espanha x Costa Rica

Copa do Mundo 2022 - primeira rodada do Grupo E

Data: 23 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Horário: 13h

Local: Estádio Al Thumama, em Doha

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

Assistentes: Mohamed Al-Hammadi (Emirados Árabes Unidos) e Hasan Al-Mahri (Emirados Árabes Unidos)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simon, Cavajal, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferran Torres, Morata e Ansu Fati.

Técnico: Luis Enrique.

Costa Rica: Keylor Navas; Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Bennette, Torres; Borges, Contreras, Campbell.

Técnico: Luis Fernando Suárez