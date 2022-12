Copa do Mundo 2022: Veja gol polêmico do Japão contra a Espanha que eliminou a Alemanha; vídeo

A Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo 2022 com um gol polêmico. Na vitória do Japão sobre a Espanha por 2 a 1, o segundo gol japonês, de Tanaka. Ao cinco do segundo tempo, a bola foi jogada para dentro da área, Mitoma cruzou rasteiro e Tanaka completou para o gol.

VEJA MAIS

A arbitragem de dentro do campo anulou o gol, por ter considerado que a bola saiu. No entanto, após a análise de alguns minutos do Árbitro de Vídeo (VAR), o gol do Japão foi validado. Com o resultado, o Japão avançou em primeiro do grupo E, enquanto a Espanha ficou com a segunda vaga