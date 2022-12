Copa do Mundo 2022: Japão vira pra cima da Espanha, elimina Alemanha e se classifica às oitavas

Deu zebra! Em um resultado inesperado, o Japão venceu a Espanha por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (1°), pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2022. Os nipônicos saíram atrás do placar, com Morata, aos 11 do primeiro tempo. No entanto, o time do Sol Nascente virou o placar no segundo tempo, com Doan, aos 48 minutos, e Tanala, aos 51 minutos.

Com o resultado, o Japão se classificou às oitavas de final do Mundial como líder do Grupo E, com seis pontos, a frente das duas campeãs mundiais, Espanha e Alemanha. Já a Fúria, apesar da derrota, também conseguiu vaga na próxima fase da Copa, mas como segundo colocada da chave.

O próximo compromisso do Japão no Mundial será na segunda-feira (5), às 12h, contra a Croácia, no estádio AL Janoub. Já a Espanha encara o Marrocos, na terça-feira (6), também às 12h, mas no estádio Cidade da Educação.

Primeiro tempo

A primeira parte da partida foi de domínio total da Espanha. Com o gol logo no início, marcado por Morata, a Roja se preocupou apenas em ter a bola no pé. O Japão, por sua vez, não conseguiu encaixar contra-ataques para chances de real perigo. No início do jogo até conseguiu roubar algumas bolas no ataque e finalizar, mas nada de muita dificuldade para Unai Simón.

Segundo tempo

A postura apática do Japão na primeira etapa, mudou bastante na segunda parte do jogo. Os Samurais Azuis voltaram pressionando a saída de bola e chegaram ao empate, com Doan, em chute forte que o goleiro espanhol não segurou. A Roja, que parecia não ter voltado à campo depois do intervalo, levou a virada cinco minutos depois, com Tanaka. Em desvantagem no placar, a Espanha tentou atacar, mas, sem objetividade, parou em um Japão mais efetivo na marcação.