Copa do Mundo 2022: Com eliminação da Alemanha, Brasil não será igualado em títulos no Catar

A queda da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo 2022, no Catar, também foi positiva para o futebol brasileiro. Isso porque o time alemão era a única seleção que poderia igualar o pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, em caso de conquista da atual edição.

O futebol alemão já conquitou quatro vezes a taça de campeão: em 1954, em 1974, em 1990 e 2014. O Brasil levantou o troféu mais cobiçado entre as seleções nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Com isso, não só Alemanha não igualará a Seleção, como o Brasil ainda pode ser hexacampeão, já que se classificou às oitavas do Mundial do Catar.

O outro país que também é tetracampeão do mundo, assim como a Alemanha, é a Itália. No entanto, a Azurra fracassou nas Eliminatórias Europeias e não se classificou para a Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva. Portanto, também não igualará a Seleção Brasileira.