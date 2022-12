Copa do Mundo 2022: governo do Qatar contata embaixada brasileira após detenção de Fábio Rabin

A embaixada brasileira em Doha foi contatada pelo Comitê Supremo do governo do Qatar, responsável por organizar a Copa do Mundo de 2022, após declarações feitas pelo humorista Fábio Rabin, de 41 anos, em uma transmissão ao vivo. Ele foi conduzido à "tenda da embriaguez” na última segunda-feira (5), durante o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul e afirmou ter sido “ameaçado”.

VEJA MAIS

Em uma live transmitida pelo Instagram, onde o humorista tem mais de 800 mil seguidores, Rabin disse ter sentido medo de morrer durante todo o tempo em que esteve detido.

Segundo o portal UOL Esportes, o órgão do Qatar afirmou para a embaixada do Brasil que o humorista não formalizou as denúncias e que por isso o Comitê Supremo decidiu não se pronunciar oficialmente sobre o caso.

Durante a sua transmissão ao vivo, Rabin afirmou que uma arma esteve ao seu lado durante todo o tempo em que esteve detido e que só filmou porque estava com medo de morrer.

“Eu tô feliz que eu não estou morto. Juro por Deus. Eu fiquei trancado numa sala. Eu fiquei trancado numa sala com esses caras. Liguei uma live lá e acho que se eu não tivesse ligado a live eu tava morto a essa hora, eu e um cara”, disse Rabin.

Leis contra a embriaguez são rígidas no Qatar

Fábio Rabin afirmou que não estava tão bêbado, mas amigos do humorista afirmaram que no momento da abordagem, que ocorreu quando todos estavam indo assistir o jogo do Brasil no Estádio 947, o ex-integrante do "Comédia MTV" mal conseguia andar.

O Código Penal do Qatar prevê prisão de seis meses e/ou multa de três mil qataris (cerca de R$4,5 mil) para quem for detido embriagado em via pública. Durante o Mundial, os torcedores que foram encontrados aparentando sinais de embriaguez estão sendo levados para uma “tenda da embriaguez”, onde ficam até a melhor dos “sintomas”.

No último dia 24 de novembro, o humorista publicou um vídeo, com a seguinte legenda: "Acho que vai dar merd* aqui no Qatar".

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)