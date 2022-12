Copa do Mundo 2022: Neymar é escolhido o melhor da partida contra Coreia e agradece confiança; veja

No seu retorno à Seleção Brasileira, o meia-atacante Neymar teve um desempenho dentro do que se espera de um craque do seu gabarito. O astro do PSG correu, marcou, distribuiu passes e marcou, de pênalti, um dos gols da goleada sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1. O resultado vistoso resultou na escolha dele como melhor jogador da partida. Durante a coletiva pós-jogo, o atleta aproveitou para falar sobre o desempenho e de seus companheiros, que chegam mais perto do sonhado hexa.

A volta de Neymar era, sem dúvida, a mais aguardada desta partida. Depois de ficar fora da derrota para Camarões, o jogador mostrou um futebol de alto nível que foi bastante elogiado, depois de passar por curto período de recuperação que resultou em críticas e desconfianças sobre a sua capacidade de ajudar a seleção. A resposta de Neymar veio onde ele realmente entende; dentro das quatro linhas.

"É só agradecer todo o carinho, todo apoio que me mandaram quando machuquei. A noite que eu me machuquei foi muito difícil para mim, porque passaram mil coisas na minha cabeça, dúvidas, medos, e eu tive o suporte dos meus companheiros, da minha família. Fui buscar forças onde não tinha mais. Ler boas mensagens, todos mandando boas energias, me confortou bastante. Agradeço a todos de coração. A forma de agradecimento vai ser dentro de campo, fazendo de tudo para a Seleção ganhar. Viemos com esse sonho, disse.

Um pouco antes da estreia na Copa do Catar, Neymar também causou polêmica ao postar uma foto de um short com seis estrelas, representando o hexacampeonato. Naquele momento, ele recebeu uma enxurrada de críticas por uma postura supostamente "arrogante". "Quando eu botei a estrela no shorts não foi para desmerecer nenhum rival, e sim demonstrar o que eu estou indo em busca, um sonho e objetivo de toda a equipe. Estamos cada vez mais pertos, agora temos o próximo passo para dar. Obrigado a todos os brasileiros, vai dar tudo certo, tenho certeza que a gente vai sorrir no final".

Craque da Amarelinha

Polêmicas à parte, quando acionado em campo, Neymar mostrou porquê é o principal nome da Seleção Brasileira e foi bastante elogiado pelo técnico Tite e por todos que cuidaram da sua recuperação, enquanto o Brasil passava em primeiro no grupo G. Ele agradeceu a premiação e se disse empenhado em manter o ritmo de jogo. "(Quero) Agradecer a Deus por me fazer ter forças para voltar, né, seguir e fazer tudo que tinha que fazer para voltar. Aos doutores, fisios, todos os meus companheiros que deram forças nesses dias. Dizer que hoje é difícil entregar o prêmio de melhor do jogo para alguém, todos jogaram muito, todos estão de parabéns. Ficamos muito felizes e contentes com a nossa participação. Era o que queríamos, passar, vencer e jogar bem, e fizemos isso lá dentro. E a torcida está de parabéns", ressalta.

Leão preocupou a torcida

Neymar sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito na partida de estreia contra a Sérvia. Desde então passou 10 dias em recuperação. Além da questão muscular, o meia-atacante ainda foi acometido de uma virose, que o trouxe um quadro de febre e mal-estar. Depois de enfrentar um trabalho pesado de fisioterapia, trabalho em piscina, academia e campo, Neymar voltou com força total e se disse tranquilo em relação ao trauma que o tirou de duas partidas da primeira fase.