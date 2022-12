Copa do Mundo 2022: Eto´o, ex-jogador camaronês, agride torcedor após jogo do Brasil, vídeo

O ex-jogador camaronês Samuel Eto´o assentiu a partida entre a Seleção Brasileira e a Coreia do Sul na última segunda-feira (5), no estádio 974. E na saída do jogo, o ex-atleta se envolveu em uma discussão com alguns torcedores e chegou a agredir uma pessoa.

Em alguns vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver que o jogador camaronês é abordado por alguns torcedores e tira algumas fotos com fãs. No entanto, em outro momento, Eto'o começa uma discussão com um rapaz e depois parte para cima dele.

Samuel Eto´o chega a acertar uma joelhada no rosto do homem, que estava gravando tudo. Segundo o jornalista Leonardo Bertozzi, o rapaz agredido seria um youtuber argelino.

Ainda de acordo com o jornalista, a ira de Samuel teria sido motivada por uma pergunta feito pelo argelino, que era sobre Bakary Gassama, o árbitro do polêmico jogo entre Camarões e Argélia, que deu a classificação para os Camaroneses para o Mundial.

Entenda

Em março, Argélia e Camarões se enfrentaram nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo do Qatar. A equipe argelina venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas na partida de volta, o time perdeu por 2 a 1 para os camaroneses. Após o confronto, os argelinos reclamaram de dois gols mal anulados, segundo eles, pelo árbitro Gassama.

A Federação de Futebol da Argélia chegou entrar com um pedido de anulação do jogo, mas a solicitação não foi deferida.