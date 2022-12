Copa do Mundo 2022: separados por Gibraltar, Espanha e Marrocos se encontram no Catar; veja mais

O penúltimo duelo das oitavas de final da Copa do Mundo coloca frente a frente duas seleções com campanhas semelhantes, que destoam na última rodada da fase de grupos. Espanha e Marrocos jogam nesta terça-feira, a partir do meio-dia (Brasília), no estádio Education City. O duelo vale uma vaga nas quartas de finais da competição e o direito de enfrentar o vencedor de Portugal e Suíça.

Na prática, será um reencontro e um tira-teima, pois em 2018, na Rússia, as duas seleções entraram em campo na fase de grupos e empataram em 2 a 2. Daquele encontro algumas testemunhas ainda resistem. Elas são os laterais Carvajal, Alba e Azpilicueta, os meio-campistas Busquets e Koke mais o atacante Asensio.

Portanto, a partida desta manhã tem um ingrediente a mais. A seleção marroquina chega às oitavas de final depois de terminar a primeira fase na liderança do grupo F, com duas vitórias e um empate.

Pela primeira vez na história, Marrocos chega em uma oitavas de final sem uma derrota na etapa anterior. Para continuar firme no propósito, o técnico Walid Regragui espera contar com uma força que vai um pouco além das quatro linhas e se encontra mais precisamente nas arquibancadas e nos televisores do povo marroquino.

"Tivemos duas vitórias. Realmente estamos muito felizes. Parabenizo todos os marroquinos e a torcida. Muitos acreditaram na gente e é uma prova de que a África está muito bem representada aqui na Copa do Catar", disse. E o melhor disso é que o time vem para a partida sem desfalques.

Em contrapartida, a Espanha passou a primeira descendo uma ladeira sem qualquer freio. Na estreia, a vitória esmagadora por 7 a 0 sobre a Costa Rica, seguida de um empate contra a Alemanha em 1 a 1 e a derrota, no apagar das luzes, para a equipe japonesa, pelo placar de 2 a 1. Por muito pouco, a La Roja não deu adeus à competição juntamente com a vizinha continental alemã e passou apertado, na vice-liderança do grupo E, com quatro pontos.

Tropeços à parte, a seleção treinada pelo técnico Luis Enrique entrou como favorita, ainda que o treinador tente, sem muito sucesso, afastar esse clima de 'já ganhou'. "Temos uma ideia muito clara, não vamos mudá-la em nenhum momento. Isso não significa que temos que dominar todo mundo o tempo todo. Jogamos contra outros países de alto nível. Marrocos é uma das seleções mais motivadas, fizeram uma fase de grupos espetacular. Mas, nós somos muito bons", afirma.

Para o duelo desta terça-feira (6), a partir do meio-dia, a Espanha também não deve ter desfalques, o que torna a partida ainda mais arriscada para os dois lados. De certo, um dos fatores que podem ajudar no entendimento tático de cada equipe são os remanescentes daquele encontro de 2018, que acabou beneficiando a Espanha, que foi às oitavas, enquanto Marrocos caiu na fase de grupos. Na próxima fase, quem avançar enfrenta o vencedor de Portugal e Suíça.

Espanha e Marrocos é um daqueles encontros que trazem embutido uma boa carga emocional, seja no retrospecto entre as seleções ou até mesmo no aspecto geopolítico. Ambos são separados pelo Estreito de Gibraltar, um pequeno corredor marítimo que separa os dois países, os continentes da Europa e África e divide as entradas do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo.

Ao longo da história, o estreito tem sido essencial no transporte de cargas por vias marítimas, alimentando a economia de praticamente todos os países do mundo, que comercializam seus produtos entre os continentes da América, Europa e Ásia, embora hoje esteja sob o controle da Grã Bretanha. A distância entre eles nunca mais será a mesma.

Ficha técnica:

Local: Estádio Cidade da Educação, em Al-Rayyan (QAT)

Horário: às 12h (de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

MARROCOS: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Sahiri; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Técnico: Walid Regragui

ESPANHA: Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Pedri e Gavi; Ferrán Torres, Morata (Asensio) e Dani Olmo.

Técnico: Luis Enrique