Após eliminação da Copa, jogador da Bélgica anuncia aposentadoria da Seleção: 'Uma página vira hoje'

O meia belga Eden Hazard usou as redes sociais, nesta quarta-feira (7), para anunciar a sua aposentadoria da Seleção da Bélgica, que foi eliminada da Copa do Mundo de 2022 ainda na fase de grupos. Em uma postagem no Instagram, o jogador disse que “uma página vira hoje” e que a “sucessão está pronta”.

“Uma página vira hoje. Obrigado pelo apoio inigualável. Obrigado por toda a felicidade compartilhada desde 2008. Decidi acabar com a minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades de vocês”, escreveu o jogador.

Hazard era capitão da Seleção Belga e um dos principais nomes da última geração que colocou a Bélgica entre as melhores do mundo.

No Twitter, o perfil oficial da Bélgica fez uma postagem de agradecimento ao jogador. “Tudo de bom, capitão”, desejou.

O meia do Manchester City e companheiro de seleção de Hazard, Kevin De Bruyne, também postou uma mensagem de homenagem a Eden. No Twitter, o jogador escreveu: que jornada tem sido. Parabéns, capi. Você fará falta”.

Aos 31 anos, Eden disputou 125 jogos pela Bélgica, venceu 79, empatou 21 e perdeu 25. Foram 33 gols com a camisa belga. Sem conseguir superar os adversários, a Seleção Belga terminou a Copa do Mundo em terceiro lugar do Grupo F.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)