Traição e confusão no vestiário: Bélgica tenta 'driblar' problemas para seguir na Copa do Mundo

A Seleção da Bélgica, algoz do Brasil na Copa da Rússia em 2018, vive uma crise. Podendo ficar de fora das oitavas de finais da Copa do Catar, os atletas estão em meio a um clima tenso nos bastidores. Segundo o jornal da França, “L’Equipe”, o jogador Vertonghen teve uma discussão com De Bruyne e com Hazard. O clima ficou tenso e atleta Lukaku teve que intervir para não ocorrer algo pior.

Outra situação na Seleção da Bélgica é entre o goleiro Courtois e o jogador De Bruyne. Eles não se falam, cortaram relação há mais de uma década. O meia que atualmente joga no Manchester City, traiu a namorada com uma de suas melhores amigas. No mesmo período, Caroline Linjnen se envolveu com o goleiro Courtois, depois da traição do meia De Bruyne.

Atualmente os dois jogadores da Bélgica estão em outro relacionamento, porém, não se falam. Seleção Belga está na terceira posição do grupo F na Copa do Mundo e terá pela frente a Croácia, vice-campeã mundial em 2018, na próxima quinta-feira (1º), às 12h. Uma vitória coloca a Bélgica nas oitavas do Mundial.