Copa do Mundo 2022: atacante português marca três gols em uma partida e atinge marca histórica

O atacante Gonçalo Ramos surpreendeu a todos nesta terça-feira (6), durante o confronto entre as seleções de Portugal e Suíça, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo de 2022. O jogador não apenas foi titular na partida, no lugar do ídolo português Cristiano Ronaldo, como também se tornou o jogador mais jovem a marcar um hat-trick na fase eliminatória do Mundial desde 1958.

VEJA MAIS

A marca alcançada por Gonçalo Ramos, que tem apenas 21 anos, era anteriormente de Pelé, que marcou três gols na vitória do Brasil sobre a França, na Copa de 1958, quando tinha apenas 17 anos. O atacante português tornou-se o quinto jogador mais jovem a atingir a marca, atrás de Edmund Conen (Alemanha), Bert Patenaude (Estados Unidos), Flórián Albert (Hungria) e o rei Pelé.

O jovem atacante se torna também um dos únicos jogadores portugueses a marcar três gols em uma mesma partida do Mundial. Além de Gonçalo, a marca só foi atingida por Eusébio (1966), Pauleta (2002) e Cristiano Ronaldo (2018). O cinco vezes melhor do mundo marcou os três gols de Portugal no empate contra a Espanha, pelo placar de 3x3, na primeira rodada da fase de grupos da competição em 2018.

Portugal na Copa do Mundo

Classificados em primeiro lugar, mesmo após a derrota para a Coreia do Sul na última rodada da fase de grupos, a seleção portuguesa enfrentou a Suíça pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo de 2022 e venceu a partida pelo placar de 6x1. Os portugueses irão enfrentar a seleção de Marrocos pelas quartas-de-final, no próximo sábado, 10 de dezembro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)