Copa do Mundo 2022: Daniel Alves faz homenagem a Cafu: ‘Obrigado por me inspirar’

O lateral-direito Daniel Alves se tornou o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira ao entrar em campo no jogo contra a Coreia do Sul, que terminou em 4 a 1 e garantiu a vaga dos brasileiros nas quartas de finais da Copa do Mundo do Catar. Com isso, o atleta fica apenas atrás de Cafu. Por isso, Daniel foi até as redes sociais homenagear o pentacampeão com o Brasil.

Daniel tem 126 jogos pelo Brasil, enquanto que Cafu, tetracampeão em 1994 e pentacampeão em 2002 com a Seleção Brasileira, tem 142 partidas. No instagram, Alves fez uma postagem agradecendo o ex-jogador por ser sua inspiração e ídolo.

VEJA MAIS

“Sabem qual o segredo de uma grande carreira, seja ela qual for?”, começou o lateral. Ter grandes exemplos de vida, grandes exemplos de conduta e grandes exemplos de persistência. Quando se objetiva isso, pode [ser] que você não consiga chegar tão longe quanto a sua referência, mas eu te garanto que você poderá chegar bem perto disso. Grandes mestres te ensinam com atitudes, pois só palavras não são suficientes se não vier acompanhado de boa prática. Mestre Cafu, obrigado por inspirar-me e por inspirar toda uma geração. Espero seguir defendendo o seu legado deixado”, escreveu Daniel Alves.

Daniel Alves está disputando a sua terceira Copa do Mundo. O lateral esteve na Copa da África do Sul, em 2010, do Brasil, em 2014, e agora no Catar. Em 2018 o jogador foi cortado por conta de uma lesão.

Aos 39 anos, Daniel se tornou o atleta mais velho a jogar pela Seleção em uma Copa do Mundo, ao entrar em campo na partida contra Camarões, na terceira rodada da Copa do Mundo do Catar.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)