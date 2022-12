Sons de Liberdade

O projeto concretiza sonhos egressos do Sistema Penitenciário no Festival de Ópera do Theatro da Paz.

Torcida Sorriso

Moradores de Icoaraci assistem à transmissão ao vivo do jogo da seleção hoje, por meio do Projeto Fun Fest da Copa.

Daniel Alves (J. Bosco)

"Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista”

DANIEL ALVES, capitão na partida contra o Camarões, nesta sexta-feira, ao responder às críticas por ter sido convocado por Tite para a seleção. Lateral-direito de 39 anos, o jogador foi considerado “velho” por alguns torcedores, que chegaram a ironizar o atleta, dizendo que ele só foi chamado para tocar pandeiro nas reuniões do elenco brasileiro.

ELEIÇÕES

PROCURADORES



O Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Pará reelegeu ontem o procurador-geral de Justiça do Estado do Pará, César Bechara Mattar Jr. O nome do atual procurador foi referendado em consenso entre os pares, como candidato único, e recebeu 308 votos dos membros do colégio, em uma eleição tranquila, clima que não reinou na sequência, para a eleição do corregedor, cargo ocupado atualmente pelo procurador Manoel Santino.



DISPUTA



Santino tentou ser reconduzido à Corregedoria, mas sua candidatura encontrou oposição no procurador Nelson Medrado, que chegou a recorrer ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que indeferiu a impugnação e manteve a procedência da candidatura de Santino. Também estavam na disputa os procuradores Sérgio Tibúrcio Silva e Dulcelinda Pantoja. Em disputa apertada, que entrou pelo início da noite, o colégio elegeu Tibúrcio com 16 votos, contra 13 de Santino.

ALEPA

SEDE



O Corpo de Bombeiros confirmou que entrega em 30 dias o relatório pericial sobre um princípio de incêndio no prédio sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). O documento, segundo a corporação, será entregue à Mesa Diretora, a quem caberá divulgar ou não o resultado. O incidente na Alepa ocorreu no início da tarde do último sábado.

Mudança

O fogo começou no telhado do Complexo Administrativo Mariuadir Santos, que pertence ao prédio principal da Casa, onde fica também a sala da Presidência. O problema reacendeu os debates sobre a necessidade de mudança da sede do poder legislativo paraense.

Projeto

O projeto está em fase de detalhamento. Segundo o presidente da Casa, deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), estão sendo feitos ajustes no edital, que poderá ser lançado no primeiro semestre do ano que vem.

ORÇAMENTO

BELÉM



Chegou a 84 o número de emendas apresentadas ao orçamento do município de Belém, que será votado na Câmara de Vereadores até o próximo dia 15, último dia dos trabalhos no exercício de 2022. A lei orçamentária anual para o ano que vem prevê receita de R$ 5,2 bilhões, quase 21% maior do que o registrado em 2021, no valor de R$ 4,3 bilhões.

PREFEITO

FIANÇA



Ficou em 15 salários mínimos, cerca de R$ 18 mil, o valor da fiança estipulado pelo Tribunal de Justiça do Pará para o prefeito de Oriximiná, delegado William Fonseca, preso na última terça-feira, durante operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Flagrante

A operação não previa mandado de prisão, mas Fonseca teria reagido à busca e apreensão e chegou a atirar contra o próprio celular. Por isso foi autuado em flagrante, acusado de destruição de provas, posse ilegal de arma de fogo, desobediência e resistência. Na tarde de ontem, o delegado pagou a fiança e foi solto.

CIÊNCIA

RECONHECIMENTO



A cientista paraense Ima Célia Vieira foi eleita para a Academia Brasileira de Ciências, a maior honraria concedida a um cientista no País. Ima é doutora, pesquisadora e ex-diretora do Museu Paraense Emílio Goeldi, tendo sido membro de vários conselhos nacionais ligados ao meio ambiente.

Amazônia

Orientadora de pesquisas de mestrado em ecologia e integrante do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no grupo temático de Ciência e Tecnologia, Ima Vieira é também articulista do projeto Liberal Amazon.

EM POUCAS LINHAS

- Entidades como a Associação Juízes para a Democracia, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação dos Magistrados Trabalhistas, entre outras, se reúnem hoje no auditório da Escola Judicial do TRT da 8ª Região, em Belém, para a plenária do movimento “Revoga já”. Os participantes vão analisar os impactos da reforma trabalhista.

- A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, e a advogada Paula Frassinetti, estão entre os nomes que confirmaram presença nas discussões em Belém.

- O Ministério Público Federal marcou para o próximo dia 15 a divulgação dos novos resultados de auditorias feitas na cadeia econômica da pecuária no Pará.

- Essas auditorias fazem parte de um acordo entre o setor e o MPF, e avaliam o cumprimento da legislação socioambiental e de diretrizes de sustentabilidade.

- A julgar pela quantidade de nomes que vêm sendo especulados para assumir ministérios no próximo governo, pode ultrapassar a marca de 100 pastas.

- A verdade, contudo, é que muitos nomes cogitados não passam de balões de ensaio. A estratégia é lançar o candidato a titular do ministério e avaliar a receptividade junto aos setores diretamente interessados, para só então definir quem realmente tomará posse, em janeiro.

- No governo do Pará, também começaram as especulações em torno da reforma do secretariado a ser anunciada após a diplomação dos eleitos, marcada para o dia 21 de dezembro.

- Na esteira da dança das cadeiras, o staff da prefeitura de Belém também deve passar por mudanças.

- O setor supermercadista paraense estima crescimento entre 5% e 6%, em relação ao ano passado, na venda de produtos natalinos.

- Com o dólar em alta, os produtos nacionais devem ser os carros-chefes da ceia.