Copa do Mundo 2022: Casagrande faz acusações a Tiago Leifert: 'Pediu para que eu fosse demitido'

O ex-jogador Walter Casagrande Júnior fez um desabafo em uma coluna escrita no UOL, enquanto participa da cobertura da Copa do Mundo do Catar. Entre os vários comentários, citando os pentacampeões do mundo Marcos, Kaká e e Rivaldo, os mais pesados são contra o apresentador e narrador Tiago Leifert. Casão fez acusações pesadas a Leifert:

"Piores são os covardes que curtem os ataques porque não têm personalidade e, muito menos, coragem de assumir uma própria opinião. Acho interessante quando se une a eles um jornalista esportivo que representa a burguesia reacionária que se impõe através de carteirada. Estou falando do Tiago Leifert, que tentou me prejudicar, e existem provas sobre isso, até em vídeo na internet", disparou Casão.

De acordo com Casagrande, Tiago Leifert tentou ridicularizá-lo algumas vezes em pleno ao vivo, para tentar favorecer alguns comentaristas amigos. Além disso, Leifert desrespeitava seus superiores, na frente de todos, 'por ser filho de diretor'. Por fim, Casão afirmou que o apresentador tentou fazer com que ele fosse demitido da Globo:

"Sem contar que, quando escreveu um texto para a revista GQ dizendo que futebol e política não poderiam se misturar, eu escrevi um outro texto completamente ao contrário (nós dois erámos colunistas no mesmo veículo). Ele não gostou, pediu ao diretor para que eu fosse demitido. No 'eu' ou 'ele', foi Tiago quem saiu", concluiu.

Até o momento, Tiago Leifert ainda não se manifestou sobre as falas de Casagrande.