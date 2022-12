Copa do Mundo 2022: Vinícius Jr. sobre carne de ouro: 'Na folga faço o que bem entender'

Um dia depois de conquistarem a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo, após vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, os jogadores da Seleção tiveram folga. Eles aproveitaram para saírem às ruas do Catar pela primeira vez desde a chegada ao país. Gabriel Jesus, Vini Jr e Éder Militão aproveitaram para encontrar Ronaldo Fenômeno na famosa churrascaria Nusr-Et, do chef Salt Bae. O local é conhecido na internet por divulgar vídeos salgando carnes de uma forma estilosa. Os brasileiros comeram carne folheada a ouro.

Criticas foram feitas aos que comeram o prato inusitado e Vinícius, em entrevista coletiva, aproveitou para responder:

"Na folga eu posso fazer o que bem entender. Quando estou de folga tento me distrair bastante, estar com meus amigos, com minha família. Faço o que acho que é melhor para mim, não acredito que devem falar sobre o que a gente deve fazer ou não, e sim cobrar o que fazemos dentro de campo", afirmou Vinícius Junior.

Raphinha

Outro tema da entrevista foi o atacante Raphinha, do Barcelona-ESP. Após ter atuações abaixo na fase de grupos, Raphinha teve participação importante na goleada sobre a Coreia, a melhor partida do atleta nesta Copa do Mundo. Não apenas com bola, mas também na marcação, Raphinha foi elogiado pelos dribles e pela dedicação tática demonstrada.

Vinícius Júnior comentou sobre este papel e minimizou a falta de gols de Raphinha – finalizou cinco vezes na partida, sendo que três foram paradas pelo goleiro. Vini falou sobre a ansiedade do jogador para marcar, mas exaltou a importância do atleta em outras funções:

"O atacante sempre quer fazer gol, mas a gente torce para que no momento importante o gol do Raphinha possa sair. Começando no próximo jogo. Mas que ele possa ficar bem tranquilo porque, além dos gols, a gente busca seguir melhorando, ajudar a equipe, mesmo que seja para baixar para defender. O Raphinha tem feito isso muito bem", admitiu.

